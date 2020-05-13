نتانیاهو تشکیل کابینه را به رئیس رژیم صهیونیستی اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دفتر «رووین ریولین» ریاست رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه اعلام کرد که «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر این رژیم تشکیل کابینه را به ریولین اعلام کرده است.

دفتر ریاست رژیم صهیونیستی اعلام کرد: «نامه ای با این مضمون که بنیامین نتانیاهو یک کابینه تشکیل داده، شامگاه چهارشنبه در مقر ریاست دریافت شد».

گفتنی است که مراسم ادای سوگند ۳۵ اُمین کابینه رژیم صهیونیستی قرار است شامگاه پنج شنبه (فردا) برگزار شود.

شایان ذکر است که عدم توانایی در تشکیل کابینه باعث بروز طولانی ترین بحران سیاسی در تاریخ رژیم صهیونیستی شد؛ بحرانی که بیش از یک سال به طول انجامید و به برگزاری سه انتخابات متوالی در ماههای آوریل و سپتامبر ۲۰۱۹ و مارس ۲۰۲۰ انجامید.

در روز هفتم ماه مه، رووین ریولین مسئولیت تشکیل یک کابینه ائتلافی جدید را به نتانیاهو، رهبر حزب لیکود واگذار کرد.