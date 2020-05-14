کشتن نظامی صهیونیست با سنگ پیام بزرگی به همراه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی قدس پرس، ابراهیم المدهون تحلیلگر فلسطینی با اشاره به هلاکت نظامی صهیونیست در شهرک یعبد در جنین در کرانه باختری، گفت: درست است که عملیات کشتن با سنگ محدود است اما پیام بزرگی به همراه دارد. این در جریان انتفاضه سنگ رخ داده است و سنگ ازپنجره های منازل بر سر نظامیان اشغالگر ریخته می شد.

وی افزود: این سنگ اولین در نوع خود نیست اما در زمانی رخ داده است که اوضاع در حال انفجار است.

این تحلیلگر فلسطینی بیان کرد: این حادثه تاثیر سیاسی و میدانی به دنبال خواهد داشت و سیلی بر صورت اشغالگران اسرائیلی است تا به آنها بگوید که راه هموار نیست و فلسطینی ها در برابر سیاست های صهیونیستها ساکت نمی نشینند و این سرآغاز شعله ور شدن انتفاضه جدید در کرانه باختری است.

المدهون گفت: سنگ نماد مبارزه ملت فلسطین است. فشاری که بر روی ملت فلسطین و به ویژه ساکنان کرانه باختری وجود دارد سبب شده که آنها به ابزار نخست خود یعنی سنگ روی بیاورند و این ابزار نمادین است زیرا مقاومت واقعی از سنگ به چاقو و بمب آتشزا و سپس گلوله می رسد. روی آوردن به سنگ نشانه خشم شدید فلسطینی ها در کرانه باختری است.