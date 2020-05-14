آغاز فعالیت ۱۶۰ کارخانه جدید در گیلان/ ۲ هزار نفر مشغول شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دلق پوش صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در سال گذشته پروانه بهره برداری برای ۱۶۰ کارخانه صنعتی و تولیدی در استان گیلان صادر شده است، اظهار کرد: گفت: میزان سرمایه گذاری انجام شده برای این کارخانه‌ها بیش از هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه جذب این میزان سرمایه گذاری نشان دهنده رونق تولید در بخش صنعتی است، افزود: با راه اندازی این تعداد کارخانه برای دو هزار و ۵۶ نفر شغل ایجاد شده است.

رئیس سازمان صمت گیلان با اشاره به جذب هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات تولید برای رفع مشکلات، چالش‌ها، تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش شرکت‌های تولیدی با همه همه دستگاه‌های و نهادها، گفت: این میزان تسهیلات به بیش از هزار و ۵۸۷ واحد پرداخت شد تا گیلان از این نظر در جایگاه سوم کشوری قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در سال گذشته با بررسی مشکلات و موانع تولید در استان بیش از ۴۱۷ واجد صنعتی به چرخه تولید بازگشتند، تصریح کرد: مسئولان دستگاه قضائی استان با برگزاری جلسات تحلیلی و تخصصی ویژه با رویکرد حمایت از تولید، اشتغال و استمرار چرخه تولید پارسال پای کار آمدند و با تشکیل شعبه ویژه شورای حل اختلافات صنعتی از توان و ظرفیت قضائی برای رفع مشکلات بخش تولید استفاده کردند.

دلق پوش همچنین به احیای دو برند ملی صاحب نام تعطیل شده گیلانی در سال گذشته اشاره کرد و افزود: در سال گذشته ۱۶ واحد صنعتی متوسط و کوچک گیلان بیش از ۴۹ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان تسهیلات با نرخ سود مناسب دارای یارانه پرداخت شد که موجب رفع مشکلات پروژه‌های صنعتی نیمه تمام استان شد.

گفتنی است؛ استان گیلان دارای ۲ هزار و ۹۴۸ واحد صنعتی است.