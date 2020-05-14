به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، در معاملات بازار سهام آمریکا به دنبال هشدارهای رئیس فدرال‌رزرو در مورد اینکه اقدامات بیشتری برای تقویت اقتصاد آمریکا لازم است، هر سه شاخص مهم وال‌استریت با سقوط سنگینی روبرو شدند.

جرومی پاول، رئیس فدرال‌رزرو، در یک ویدئو کنفرانس در اجلاس مجازی بانک مرکزی گفت: ریکاوری اقتصاد آمریکا ممکن است مدتی زمان ببرد و این زمان مشکلات نقدینگی ما به مشکلات بدهی مبدل خواهد شد. پشتیبانیاقتصادی بیش از این ممکن است هزینه سنگینی را به ما تحمیل کند اما اگر بتواند از خسارت‌های اقتصادی درازمدت جلوگیری کند، ارزش آن را خواهد داشت.

داوجونز ۵۱۶.۸۱ واحد یا ۲.۱۷ درصد سقوط کرد و به ۲۳۲۴۷.۹۷ واحد بازگشت. اس‌اندپی ۵۰۰ هم ۵۰.۱۲ واحد یا ۱.۷۵ درصد سقوط کرد و در ۲۸۲۰ واحد بسته شد. کامپوزیت نزدک ۱۳۹ واحد یا ۱.۵۵ درصد سقوط کرد و به ۸۸۶۳.۱۷ واحد رسید.