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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۵:۱۳

سرپرست معاونت بازرسی صنعت، معدن و تجارت همدان خبر داد:

کشف ۴۰ تن پودر شوینده تقلبی در همدان/۳۰ فقره پرونده تشکیل شد

کشف ۴۰ تن پودر شوینده تقلبی در همدان/۳۰ فقره پرونده تشکیل شد

همدان - سرپرست معاونت بازرسی و نظارت و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان گفت: ۴۰ تن پودر شوینده تقلبی در همدان کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش صفاری بابیان اینکه متخلفانی که نسبت به عرضه پودر و شوینده‌های تقلبی در شهر همدان اقدام کرده بودند با هوشیاری بازرسان شناسایی شدند، گفت: پرونده متخلفان در اختیار تعزیرات حکومتی قرار گرفت.

وی بیان کرد: میزان بازرسی‌ها برای پیشگیری از بروز تخلف در استان همدان از ۱۲۰ مورد در فروردین ماه سال گذشته به ۴۰۰ مورد در فروردین ماه امسال و تعداد پرونده‌های تشکیل شده نیز با ۱۰ درصد افزایش به ۳۰ فقره رسید.

صفاری اضافه کرد: ارزش پرونده‌های تشکیل شده ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بوده و سازمان صنعت، معدن تجارت استان همدان از نظر حجم ریالی کشفیات رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

وی همچنین اضافه کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان از اول اسفند سال گذشته تا پایان فروردین امسال ۶ هزار لیتر اتانول تقلبی، یک هزار و ۹۲۰ لیتر شوینده تقلبی و چهار هزار و ۲۶۰ عدد ژل و مواد ضدعفونی کننده کشف کرده است.

سرپرست معاونت بازرسی و نظارت و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت افزود: ۱۵ هزار عدد ژل احتکار شده به همراه ۱۴ هزار جفت دستکش لاتکس نیز در این مدت زمان کشف شده است.

کد مطلب 4925615

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