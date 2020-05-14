کشف ۴۰ تن پودر شوینده تقلبی در همدان/۳۰ فقره پرونده تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش صفاری بابیان اینکه متخلفانی که نسبت به عرضه پودر و شوینده‌های تقلبی در شهر همدان اقدام کرده بودند با هوشیاری بازرسان شناسایی شدند، گفت: پرونده متخلفان در اختیار تعزیرات حکومتی قرار گرفت.

وی بیان کرد: میزان بازرسی‌ها برای پیشگیری از بروز تخلف در استان همدان از ۱۲۰ مورد در فروردین ماه سال گذشته به ۴۰۰ مورد در فروردین ماه امسال و تعداد پرونده‌های تشکیل شده نیز با ۱۰ درصد افزایش به ۳۰ فقره رسید.

صفاری اضافه کرد: ارزش پرونده‌های تشکیل شده ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بوده و سازمان صنعت، معدن تجارت استان همدان از نظر حجم ریالی کشفیات رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

وی همچنین اضافه کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان از اول اسفند سال گذشته تا پایان فروردین امسال ۶ هزار لیتر اتانول تقلبی، یک هزار و ۹۲۰ لیتر شوینده تقلبی و چهار هزار و ۲۶۰ عدد ژل و مواد ضدعفونی کننده کشف کرده است.

سرپرست معاونت بازرسی و نظارت و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت افزود: ۱۵ هزار عدد ژل احتکار شده به همراه ۱۴ هزار جفت دستکش لاتکس نیز در این مدت زمان کشف شده است.