به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حاج ابوالقاسم دولابی بعد از ظهر جمعه در ویژه برنامه تفسیر قرآن کریم که در حرم حضرت معصومه (س) برگزار شد، آیات جز ۲۱ قرآن کریم را مورد بررسی قرار داد و افزود: براساس یکی از آیات مهم این جز مجادله و اخلاص دو شرط اصلی نصرت پروردگار است.

وی با بیان اینکه جبهه مقاومت برای پیروزی باید اهل مجادله و تلاش باشد و همچنین در سراسر مقاومت، اخلاص را از بین نبرد، گفت: در راه خداوند مشکلات بسیاری وجود دارد از جمله در شناخت مسیر حق از باطل که دشمنان مانع می‌شوند و ممکن است لغزش‌هایی ایجاد شود، اما اگر تلاش و اخلاص در کنار هم قرار گیرند قطعاً پیروزی حاصل خواهد شد.

رئیس پژوهشگاه فقه نظام اظهار داشت: چنانچه انسان تمام توانایی خود را در راه خداوند متعال به کار بگیرد حتماً نصرت الهی شامل حالش خواهد شد.

وی گفت: در سوره عنکبوت آمده است که در راه ما تلاش کنید و علامه طباطبایی در این زمینه می‌فرماید که منظور تمام عرصه‌هایی است که عملی در راه و برای رضای خداوند انجام می‌شود که براساس این آیه می‌توان گفت که عرصه جهاد متفاوت است و شامل جهاد نظامی، فرهنگی، علمی، سازندگی و جهش تولید می‌شود.

در تمام عرصه‌ها می‌توان در راه رضای خداوند جهاد کرد

حجت‌الاسلام حاج ابوالقاسم دولابی با بیان اینکه در تمام عرصه‌ها می‌توان در راه رضای خداوند جهاد کرد، افزود: براساس سوره عنکبوت، پیروزی دارای ۲ رکن تلاش و اخلاص است و خداوند وعده داده که اگر انسان اهل جهاد، تلاش و اخلاص باشد قطعاً پیروزی حاصل می‌شود.

وی بیان کرد: عقب‌ماندگی امت اسلام در این صدها سال به نبود یکی از ارکان تلاش یا اخلاص بازمی‌گردد و حب، قدرت‌طلبی و وابستگی به کشورهای دیگر موجب شده که نتوانند به پیروزی دست یابند، اما هر گاه امت اسلام تلاش و اخلاص داشته، توانسته به پیروزی برسد.

استاد تفسیر قرآن حوزه گفت: در سوره عنکبوت آمده که آنهایی که اهل مجادله و اخلاص هستند خداوند کمکشان می‌کند و آنهایی که محسن هستند خداوند همواره با آن‌ها است.

وی تصریح کرد: در آیات جز ۲۱ قرآن کریم نمونه‌های متعددی از نصرت الهی به چشم می‌خورد که یک نمونه جنگ احزاب است که خداوند در آیه ۹ سوره احزاب به آن اشاره می‌کند.

حضرت علی (ع) مصداق بارز جهاد و تلاش مخلصانه در راه خداوند بودند

حجت‌الاسلام حاج ابوالقاسم دولابی گفت: تمام احزاب و گروه‌های مشرکین دست در دست هم دادند و مقابل مسلمانان ایستادند، اما خداوند کاری کرد که مشرکان شکست پایانی خود را بخورند و دیگر هیچ‌کس به فکر مقابله با مسلمانان نیفتد.

وی ابراز کرد: صهیونیست‌ها، حزب‌الله لبنان را که در مقابل مستکبران ایستاده بودند، محاصره کردند و آنها نیز ۳۳ روز پشت سد آهنین جبهه مقاومت ایستادند و دست از پا کوتاه‌تر بازگشتند.

این استاد حوزه و دانشگاه گفت: امام باقر (ع) می‌فرمایند که دیدم پدرم امام سجاد (ع) از فرط عبادت، بینی مبارکش زخم شده و ساق پایش متورم شده است که وقتی این حالت را دیدم گریستم که پدرم گفت پسرم برخی از این کاغذهایی که در آن‌ها عبادت علی بن ابی طالب (ع) نوشته شده را برای من بیاور که امام سجاد (ع) عبادت حضرت علی (ع) را خواند و با ناراحتی گفت شما که به عبادت من خورده می‌گیرید نمی‌دانید که پدر من چگونه عبادت می‌کرد.

حجت‌الاسلام حاج ابوالقاسم دولابی اظهار کرد: حضرت علی (ع) مصداق بارز جهاد و تلاش مخلصانه در راه خداوند بودند.