به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی «بررسی نتایج فراتحلیل تطبیق سیاست‌های کلی نظام با برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب اسلامی»، روز شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ در کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع با حضور سیدمصطفی میرسلیم، رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع، رؤسا و دبیران کمیته‌های تخصصی این کمیسیون، برگزار شد.

بر اساس این گزارش در این نشست، ابتدا رئیس کمیته حمایت از تولید ملی، صنعت، معدن و فناوری به ارائه «فراتحلیل تطبیق سیاست‌های کلی در برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب اسلامی» پرداخت و پس از توضیحاتی پیرامون نتایج این فراتحلیل، اعضای نشست، نظرات و پیشنهادهای خود را در زمینه مباحث مطرح کردند.

در پایان این نشست، سیدمصطفی میرسلیم، در جمع بندی مباحث ارائه شده، گفت: آینده نگری از ملزومات اساسی و ضروری در برنامه‌های توسعه است که در تدوین برنامه هفتم در سال آینده باید مد نظر قرار گیرد.

وی همچنین ضرورت ایجاد کارگروهی متشکل از رؤسای کمیته‌های تخصصی این کمیسیون را مورد تأکید قرار داد و ضمن انتقاد از پایین بودن میزان رشد اقتصادی در برنامه‌های توسعه، گفت: برنامه‌های توسعه باید با رویکرد واقع گرایانه و عقلانی تدوین گردد.

رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع گفت: رویکرد برنامه‌های توسعه در خصوص تحولات سیاسی و اقتصادی پیش رو در سطح کشور، طوری تنظیم شود که فرآیند اجرای آن دستخوش بی ثباتی در واکنش به تحولات سیاسی و اقتصادی نگردد.