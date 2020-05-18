«خرم شهر» و روایت جوانی که با وجود تلخی های زندگی گلایه ای نکرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سلامت سیما، در ایام ماه مبارک رمضان برنامه زنده «خرم‌ شهر» روی آنتن شبکه سلامت می‌رود. «خرم شهر» برنامه ای گفتگو محور است و هر روز با دعوت از یک مهمان روایتی متفاوت از زندگی ارائه می کند. روایت قصه آدم های متفاوت در جامعه که کمتر شناخته شده هستند.

این برنامه گفتگو محور، هر روز ساعت ۱۹ به صورت زنده پخش می‌شود. اجرای برنامه «خرم شهر» برعهده محمدحسین امیدی گوینده رادیو است.

رضا حاجی مهمان شب گذشته یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه برنامه «خرم شهر» بود و درباره اتفاقات تلخ زندگی خود صحبت کرد.

حاجی درباره انتخاب رشته خود گفت: دوران دبیرستان درس ام خوب بود علی رغم اینکه همه رشته های پزشکی و مهندسی دوست دارند، من به سمت طلبه بودن سوق پیدا کردم. از نظر من همیشه روحانیون در تاریخ ایران نقش پررنگی را ایفا کردند. البته مادرم همیشه دوست داشت که من با وجود روحانیت پزشک هم باشم اما به نظرم باید در یک حوزه تخصص داشت و مادرم همیشه حامی من بود.

وی درباره بیماری پدر خود گفت: پدرم با من تماس گرفت که حال خوبی ندارد و پزشکان تشخیص آپاندیس دادند، زمانی که در بیمارستان می خواستند پدرم را عمل کنند یکی از پزشکان با دیدن آزمایش ها متوجه شدند که تومور سرطانی در بدن پدرم است. آن روزها ۱۸ ساله بودم و شرایط سختی را سپری می کردم، باید پدرم تومور خود را عمل می کرد که متاسفانه بعد از عمل جراحی فوت کرد.

حاجی درباره بیماری خواهرش عنوان کرد: بعد از فوت پدرم ما با یک غم دیگری همراه شدیم. خواهرم در آلمان زندگی می کرد و خانواده به دیدار او رفته بودند، متوجه شدیم که پزشکان بیماری او را سرطان خون تشخیص دادند. خواهرم باید پیوند مغز استخوان انجام می داد و همه خانواده تست دادیم و در نهایت من برای عمل پیوند مغز استخوان انتخاب شدم اما متاسفانه بدن خواهرم این درمان را قبول نکرد. ساعات آخر زندگی خواهرم برای او قرآن می خواندم و برای دومین بار یکی از عزیزانم را از دست دادم.

وی درباره خبر تلخ دیگر زندگی خود گفت: بعد از چند سال مادرم دچار بیماری شد و دوباره شرایط سخت را تجربه کردیم به همراه خواهر و برادرم تمام تلاش خود را انجام دادیم. برای بار سوم یک عزیز دیگر را از دست دادم، اما هیچ وقت گلایه نکردم چرا که مادرم یک زندگی ابدی را شروع کرد.

تیتراژ ابتدایی این برنامه را مصطفی پاشایی بر اساس ترانه‌ای از حامد عسکری خوانده، حمید عابدی خواننده آیتم‌های برنامه است و تیتراژ پایانی نیز مناجاتی با حال و هوای ماه مبارک مضان و با نوای محمدحسین پویانفر است.