به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هماهنگی شورای زکات شهرستان قزوین صبح روز چهارشنبه با محور هماهنگی در جمع آوری فطریه با حضور محمد شفیعی فرماندار شهرستان قزوین، کشاورز رئیس کمیته امداد شهرستان، اکبر شاهی رئیس بهزیستی شهرستان قزوین و میرزایی کارشناس حوزه زکات در دفتر فرمانداری قزوین برگزار شد.
محمد شفیعی فرماندار شهرستان قزوین در این جلسه اظهار کرد: زکات جمع آوری شده در هر روستا به اهالی نیازمند همان روستا اهدا خواهد شد.
فرماندار شهرستان قزوین خاطر نشان کرد: اهدا مبالغ با رعایت حفظ شأن خانوادهها و با نظارت عامل زکات و هیئت امنا مساجد در روستاها صورت میپذیرد.
در این جلسه مقرر شد صندوقهای جمع آوری زکات فطریه در شهر مستقر شده و مبالغ جمع آوری شده تحت نظارت دبیر شورای زکات شهرستان در میان خانوادههای نیازمند توزیع شود.
همچنین قرار شد صندوقهای جمع آوری فطریه قبل از شروع نماز صبح در همه پایگاهها، مساجد، معابر و بیمارستانها مستقر شود و میباشد و افراد با مراجعه به این اماکن میتوانند نسبت به پرداخت مبلغ زکات خود اقدام کنند.
