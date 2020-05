مراسم روز قدس به صورت مجازی در سفارت ایران در اردن برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت جمهوری اسلامی ایران در اردن روز پنجشنبه به مناسبت روز جهانی قدس میزگردی با حضور سه نفر از چهره‌های فلسطینی از جمله خانم «لیلا خالد» از مبارزان فلسطینی، «فاروق العزه» از اعضای ارشد جنبش فتح و «حماده فراعنه» نماینده سابق مجلس اردن و روزنامه نگار برجسته این کشور با موضوع «روز قدس در سایه معامله قرن» برگزار کرد.

لیلا خالد در این نشست با اشاره به اینکه مسئله فلسطین برخلاف انتظار بنیانگذاران رژیم صهیونیستی از خاطره نسل‌های جدید فلسطینی پاک نشده و حتی هنوز در اردوگاه‌های آوارگان اگر از یک کودک بپرسید اهل کجا هستید، می‌گوید اهل فلان روستا در فلسطین هستم. وی با اشاره به اینکه فلسطینی‌ها در جوامع میزبان جزء طبقات تحصیل کرده محسوب می‌شوند اظهار داشت که نسل جدید فلسطین خود را وقف تقویت دانش کرده است.

فاروق العزه هم در ادامه با اشاره به شکست تجربیات مربوط به مذاکرات در تاریخ فلسطین تصریح کرد که تمام راه‌های سیاسی شکست خورده‌اند و گزینه‌ای جز مقاومت باقی نمانده است.

حماده فراعنه نیز با اشاره به اینکه تمام راه حل سیاسی ماحصل تغییر در توازن قوا است اظهار داشت که معامله قرن محصول چند تحول منطقه‌ای از جمله ضعف و عدم اتحاد گروه‌های فلسطین، جنگ‌ها در جهان عرب (در سوریه، عراق و لیبی)، بحران در روابط ایران و کشورهای خلیج فارسی، انقسام در اتحادیه اروپا و دعواهای داخلی در ایالات متحده.

لیلا خالد در بخشی از این میزگرد که از صفحات اجتماعی سفارت جمهوری اسلامی ایران در امان به طور زنده پخش می‌شد، گفت: امروز جوانان فلسطینی علاوه بر اسلحه سلاح جدیدی به نام اینترنت دارند که با آن می‌توانند آگاهی عمومی را درباره ماهیت اسرائیل افزایش دهند. همین آگاهی عمومی می‌تواند منجر به تکرار تجربه آپارتاید در آفریقای جنوبی شود که جهان آن‌را محکوم کرد. کیان غاصب براساس تمام معیارها از فلسطین قوی‌تر است الا معیار اخلاقی و منطقی و در این نبرد حقانیت ندارد.

برنامه سالانه روز قدس که با حضور ده‌ها نفر از فعالان سیاسی فلسطینی و اردنی در سفارت جمهوری اسلامی برگزار می‌شد، امسال به دلیل رعایت تدابیر مقابله با کرونا با حضور تنها سه نفر برگزار شد و این برنامه به طور زنده از صفحات اجتماعی سفارت ایران در توئیتر(@IRANinJORDAN)، فیس بوک(Embassy of the Islamic Republic of Iran-Amman ) , اینستاگرام(ir.iran-in-jordan) به طور زنده پخش شد.