پیام تبریک استاندار ایلام به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر

به گزارش خبرنگار مهر، متن پیام قاسم سلیمانی دشتکی به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«خرمشهر را خدا آزاد کرد.»

امام خمینی (ره)

عملیات غرور آفرین بیت المقدس که به آزادسازی خرمشهر در سوم خرداد سال ۶۱ منجر شد را باید قله ظفرمندی و اوج شکوه دوران دفاع مقدس دانست چراکه این مقطع زمانی یادآور رشادت، رادمردی و جانفشانی مردانی است که با سلاح ایمان، عزت و خودباوری در برابر تمامیت خواهی و ستمگری استکبار و مرتجعان منطقه ایستادند و به پیروزی رسیدند.

ملت بزرگ ایران اسلامی که با گوش فردادن به ندا و فرمان بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، انواع توطئه ها و نیرنگ های دشمنان را پس از پیروزی انقلاب با جانفشانی و ایثار، در نطفه خفه کرده بودند، در دوران ۸ سال دفاع مقدس نیز با ایستادگی و مقاومت در دفاع از دین و شرف و ارزش های مقدس این آب و خاک مجاهدت ورزیدند و با نهادن جان خویش در طبق اخلاص، حماسه های ماندگار و بی نظیری چون حماسه آزادسازی خرمشهر را رقم زدند و اجازه ندادند تا حتی یک وجب از خاک کشور در دست دشمن باقی بماند.

اینجانب، ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و ۸ سال جنگ تحمیلی فرارسیدن سوم خرداد، سالروز فتح غرور آفرین خرمشهر را به خانواده معظم شهدا، ایثارگران و دلاورمردان هشت سال دفاع مقدس به ویژه مردم شهید پرور استان ایلام تبریک و تهنیت عرض می نمایم و از درگاه ایزد منان برای ملت بزرگ ایران اسلامی و مردم شریف استان سلامتی و سربلندی مسئلت می نمایم.