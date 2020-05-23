پیش تولید «تفریق» آغاز شد/ حضور نوید محمدزاده و پریناز ایزدیار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، بامعرفی نخستین بازیگران فیلم «تفریق»، پیش‌تولید هفتمین فیلم سینمایی مانی حقیقی آغاز شد.

نوید محمدزاده و پریناز ایزدیار ایفاگر نقش‌های اصلی فیلم «تفریق» خواهند بود. این اولین همکاری نوید محمدزاده با مانی حقیقی و دومین همکاری پریناز ایزدیار با این کارگردان بعد از فیلم «خوک» است.

مجید مطلبی تهیه‌کنندگی این پروژه را برعهده دارد و فیلمنامه آن توسط امیررضا کوهستانی و مانی حقیقی به نگارش درآمده است.

مانی حقیقی ساخت فیلم‌هایی چون «پنجاه کیلو آلبالو»، «پذیرایی ساده» و «اژدها وارد می‌شود» را در کارنامه دارد و با ۲ فیلم آخرش در بخش مسابقه جشنواره برلین حضور داشت.

مراحل پایانی پیش‌تولید و تولید «تفریق» پس از صدور پروانه ساخت انجام می‌شود.