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۳ خرداد ۱۳۹۹، ۲۱:۵۲

پیش تولید «تفریق» آغاز شد/ حضور نوید محمدزاده و پریناز ایزدیار

پیش تولید «تفریق» آغاز شد/ حضور نوید محمدزاده و پریناز ایزدیار

پیش تولید فیلم سینمایی «تفریق» به کارگردانی مانی حقیقی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، بامعرفی نخستین بازیگران فیلم «تفریق»، پیش‌تولید هفتمین فیلم سینمایی مانی حقیقی آغاز شد.

نوید محمدزاده و پریناز ایزدیار ایفاگر نقش‌های اصلی فیلم «تفریق» خواهند بود. این اولین همکاری نوید محمدزاده با مانی حقیقی و دومین همکاری پریناز ایزدیار با این کارگردان بعد از فیلم «خوک» است.

مجید مطلبی تهیه‌کنندگی این پروژه را برعهده دارد و فیلمنامه آن توسط امیررضا کوهستانی و مانی حقیقی به نگارش درآمده است.

مانی حقیقی ساخت فیلم‌هایی چون «پنجاه کیلو آلبالو»، «پذیرایی ساده» و «اژدها وارد می‌شود» را در کارنامه دارد و با ۲ فیلم آخرش در بخش مسابقه جشنواره برلین حضور داشت.

مراحل پایانی پیش‌تولید و تولید «تفریق» پس از صدور پروانه ساخت انجام می‌شود.

کد مطلب 4933112
زهرا منصوری

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