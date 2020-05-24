عملیات های غافلگیر کننده حشد شعبی ضد داعش در دیالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، صادق الحسینی مسئول اطلاع رسانی حشد شعبی در استان دیالی عراق از عملیاتهای غافلگیر کننده علیه تروریستها در چهار منطقه در این استان خبر داد.
وی افزود: رزمندگان حشد شعبی ۴ عملیات غافلگیر کننده در مناطق دریاچه حمرین، حومه خانقین، جنوب قره تپه و حاوی العظیم در استان دیالی علیه تروریستها انجام دادند و هدف از این عملیاتها دفع خطر تروریسم از شهرها و روستاها همزمان با حلول عید فطر بود.
الحسینی تاکید کرد: این عملیاتها با هدف تحکیم کمربند امنیتی و تأمین مناطق زراعی رخ میدهد.
گفتنی است که مزارع گندم در مناطق مختلف استان دیالی طی هفتههای گذشته به آتش کشیده شده است. به نظر میرسد که بقایای گروه تروریستی داعش با آتش زدن مزارع گندم کشاورزان شگرد کثیفی را برای آسیب زدن به اقتصاد عراق به کار گرفته اند. عواقب و تبعات این اقدام تکفیریها هولناک است زیرا علاوه بر اینکه سبب کاهش بیشتر منابع غذایی میشود با توجه به اینکه کشاورزان محصولی ندارند تا آذوقه یکسال خود را تأمین کنند و امیدی به کشت دوباره داشته باشند این مناطق خالی از سکنه خواهد شد.
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