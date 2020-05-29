روایت قربانیان دلار در«کشتارگاه»/امید به اکران عمومی فیلمم نداشتم

عباس امینی کارگردان فیلم سینمایی «کشتارگاه» که اکران آنلاین آن از روز چهارشنبه ۷ خردادماه در سامانه‌های فیلیمو و نماوا آغاز شده است، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فرآیند رسیدن به تصمیم عرضه اینترنتی این فیلم اکران‌نشده گفت: طی توافقی که با سرمایه‌گذار این اثر داشتیم، تصمیم گرفتیم «کشتارگاه» را به‌صورت آنلاین به نمایش بگذاریم. به‌خصوص که با توجه به وضعیت پیش آمده فکر نمی‌کنم امسال سینماها رونقی داشته باشد. از سوی دیگر حجم فیلم‌های انباشته‌شده زیاد است و باید در نوبت اکران قرار بگیرند که ماجراهای پیچیده‌تری را رقم می‌زند.

امینی ادامه داد: در سال‌های قبل که شرایط نرمالی داشتیم باز هم بحران‌ها و اتفاقات عجیب و غریبی را در حوزه اکران عمومی داشتیم و حالا این شرایط دوچندان سخت شده است. من هم شانسی برای خودم نمی‌دیدم که بتوانم در این وضعیت فیلمم را به اکران عمومی برسانم.

مهم دیدن شدن «کشتارگاه» است

وی با بیان اینکه برای من مهم این است که «کشتارگاه» دیده شود، گفت: قشر اصلی که به سینما می‌رفتند و آن را حفظ می‌کردند قشر متوسط بودند اما امسال همین قشر به لحاظ اقتصادی، اوضاع خوبی ندارند تا بتوانند به صورت خانوادگی به سینما بروند، از این نظر ما این ریسک را قبول کردیم تا «کشتارگاه» را به‌صورت آنلاین به نمایش بگذاریم. می‌دانیم که خطراتی هم دارد و ممکن است فیلم قاچاق شود ولی باید این فرهنگ‌سازی صورت بگیرد و مردم بدانند فیلم‌ها را از مجرای قانونی تماشا کنند تا سرمایه افراد از بین نرود. اگر این مفهوم در جامعه جا بیفتد که تماشای غیرقانونی مصداق دزدی است، این وضعیت بهبود پیدا می‌کند.

امینی اظهار کرد: قانون کپی‌رایت در ایران بسیار ضعیف است و ما این حق را درباره آثار جهانی هم رعایت نمی‌کنیم. این قانون هم در ایران وجود دارد ولی جدی گرفته نمی‌شود با این وجود می‌دانم که سایت‌های متخلف در حال شناسایی هستند. مشکل ما بیشتر سایت‌های ایرانی است که در خارج از کشور فعالیت دارند. ما هم نگران این اتفاق هستیم ولی تجربه ثابت کرده که آنهایی که به سینما علاقه‌مندند از مجاری اصلی به تماشای فیلم می‌نشینند. فکر نمی‌کنم آن دسته از افرادی که به صورت قاچاق فیلم‌ها را در اختیار می‌گیرند، اهل فرهنگ باشند. برایشان تفاوتی ندارد که چه فیلمی را تماشا می‌کنند.

این کارگردان مطرح کرد: ما هر هفته یک بحران داریم اما امیدوارم در این چند وقت اتفاقات عجیب و غریبی رخ ندهد تا بتوانیم یک نمایش سلامت در سینماآنلاین داشته باشیم.

تلویزیون به شرط نفع اقتصادی از اکران آنلاین حمایت می‌کند!

وی توضیح داد: ما تلاش می‌کنیم که تبلیغات تلویزیونی هم داشته باشیم ولی تلویزیون کم خطوط قرمز ندارد. از همین رو عملاً تا این لحظه موفق نشدیم با آن‌ها به نتیجه برسیم. ما متوجه این درگیری‌ها نمی‌شویم، اما می‌دانم که تلویزیون در صورتی حاضر به پخش تیزرهای تبلیغاتی می‌شود که فیلم‌ها روی پلتفورم آن‌ها هم به نمایش دربیاید. گویا همه در حال ایجاد سد برای یکدیگر هستند و اتفاق فرهنگی رخ نمی‌دهد. به نظر می‌رسد دلایل اقتصادی ارجح است و اگر این موضوعات برایشان نفع اقتصادی داشته باشد به فیلم‌ها کمک می‌کنند در غیر این صورت اقدام به این امر نمی‌کنند حتی من متوجه شده‌ام برخی که دوست ندارند اکران آنلاین رونق پیدا کند یک سری ربات‌ها در تلگرام و سایت‌ها طراحی کردند که به این شیوه اکران ضربه می‌زند.

امینی در پایان با بیان اینکه قیمت بلیت این فیلم ۱۵ هزار تومان در ازای هشت ساعت فرصت تماشاست، بیان کرد: موضوع «کشتارگاه» به‌روزترین موضوع ی است که تماشاگر می‌تواند ببیند و حس کند این اتفاقات در حال رخ دادن در جامعه است؛ دردی است که همه ما با این بازار دلار درگیرش هستیم. «کشتارگاه» سعی کرده لایه‌های پنهان این ماجرا را در بیان و حواس‌ها به موضوعی خاص معطوف کند.