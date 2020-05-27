به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید رضا تقوی رئیس سنی مجلس دوره جدید در مراسم افتتاحیه مجلس یازدهم که صبح امروز (چهارشنبه) با حضور رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس دفتر مقام معظم رهبری و جمعی از شخصیت‌های سیاسی کشور برگزار شد، گفت: نخستین جلسه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را بعد از یک ماه روزه‌داری و سحرخیزی و تسلط بر نفس، بندگی و عبودیت با حضور منتخبین ملت و در حضور مهمانان بافضیلت برگزار می‌کنیم. به رسم ادب به همه مهمانان بلندپایه کشوری و لشکری، رؤسای قوا، رؤسای دوره‌های مجالس گذشته، رئیس مکرم دفتر مقام معظم رهبری به ویژه خانواده‌های گرانقدر شهدا خوشامد می‌گوییم.

وی افزود: همین‌جا باید اظهار تأسف کنم از اینکه شرایط سخت کرونایی به ما فرصت نداد تا همانند دوره‌های گذشته مجلس در جلسه افتتاحیه، چهره‌های بیشتر و مهمانان افزون‌تر را میزبان باشیم. یاد دو منتخب مجلس یازدهم را که امروز جایشان در این محفل و مجلس خالی است و در آغاز راه طولانی این مجلس از خاکدان دنیا چون مرغی پرَ کشیدند و به دیار باقی شتافتند، گرامی می‌داریم. مرحومه خانم فاطمه رهبر منتخب مردم تهران و همچنین جانباز سرافراز انقلاب اسلامی مرحوم رمضانی از شهرستان آستانه اشرفیه که جایشان خالی است.

رئیس سنی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از مردم شریف ایران اسلامی که در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی یکبار دیگر اخلاص و ایمان خود را به نمایش گذاشتند و با انتخاب نمایندگان خویش، مجلس یازدهم را شکل بخشیدند و از همه دست‌اندرکاران انتخابات اعم از شورای نگهبان، وزارت کشور، نیروی انتظامی، بسیجیان دریادل و نیروهای امنیتی کشور تشکر و قدردانی می‌کنیم.

تقوی اضافه کرد: یاد امام (ره)، شهدای انقلاب به ویژه شهدای مجلس شورای اسلامی و شهدای سلامت و چهره ارزشمند و قله ایثار و فداکاری، فرمانده جبهه مقاومت در منطقه شهید حاج قاسم سلیمانی را گرامی می‌داریم. امیدواریم که مجلس در پاسداری از ارزش‌های جوشیده از خون شفاف این شهیدان، توفیقات خوبی را داشته باشد.

وی اظهار داشت: مجلس یازدهم را در چند فراز خدمت شما و مردم ایران معرفی می‌کنم. کشور ما به لحاظ تاریخی ۱۱۴ سال است که مجلس دارد و در میان کشورهای آسیایی، نخستین کشوری که صاحب پارلمان و مجلس شده، ایران است.

رئیس سنی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس یازدهم یاد و خاطره چهره پرافتخار شهید سید حسن مدرس را گرامی می‌دارد و عزم را جزم دارد تا در کلاس درس مدرسی فرزانه همانند مدرس بنشیند و شجاعت، صراحت، سیاست و دیانت را بیاموزد.

تقوی گفت: مدرس یک شخص نیست، یک فکر است. مدرس نماد استقلال مجلس است، در برابر زیاده‌خواهی‌های برخی رجال مستبد می‌ایستد و مبارزات خود را از سنگر مجلس دنبال می‌کند. مدرس در این خراب‌آباد برای خود خشتی روی خشت نگذاشت زیرا زیباترین خانه را خانه زهد می‌دانست؛ خانه‌ای در خیابان آزادی در محله مناعت طبع، در کوچه کرامت و در پلاک پایداری خریداری کرد که بنیاد این خانه را در زمین ایمان و بر پایه عزت بنا کرد.

وی با بیان اینکه مجلس یازدهم معتقد است انبیای عظام برای اقامه عدل برانگیخته شدند، اظهار داشت: انقلاب اسلامی برای اجرای عدالت به وجود آمده، عدالت را در طرح‌ها و لوایح در اختصاص امکانات و مناطق محروم و توجه به اقشار آسیب‌پذیر مد نظر قرار خواهد داد. نگاه عدالت‌محور، پرخوری رانت‌خواران و تنگدستی محرومان را تحمل نمی‌کند.

رئیس سنی مجلس یازدهم گفت: مجلس یازدهم موفقیت‌های انجام شده را می‌پذیرد. ما به همه مدیران موفق خسته‌نباشید می‌گوییم زیرا مدیران مخلص، متعهد و متخصص را سرمایه‌های ارزشمند انسانی کشور می‌دانیم.

مجلس یازدهم اصرار بر حفظ اشتباهاتی که در گذشته در قوای سه‌گانه انجام شده را ندارد

تقوی با تأکید بر اینکه ما اصرار بر حفظ اشتباهاتی که در گذشته در قوای سه‌گانه انجام شده را نداریم، گفت: طبق قانون، بر اصلاح این اشتباهات به شیوه مناسب اقدام خواهیم کرد. مجلس یازدهم بعد از بیانیه گام دوم انقلاب شکل گرفته و این مجلس گفتمان دهه پنجم انقلاب اسلامی را به عنوان فرهنگ انقلاب دنبال می‌کند. گفتمان دهه پنجم باید ما را به سمت شکل‌بخشی تمدن اسلامی سوق بدهد.

مجلس یازدهم به دنبال حاشیه‌سازی نیست

وی با بیان اینکه مجلس یازدهم به دنبال حاشیه‌سازی نیست، افزود: به حاشیه‌سازان متذکر می‌شویم که تلاش نکنند ما را به حاشیه ببرند. ما می‌خواهیم در زندگی مردم تأثیرگذار باشیم. اجازه بدهید مجلس با همین ترکیب در رأس امور باشد.

مجلس یازدهم وکیل‌الدوله و معاندالدوله نیست

رئیس سنی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه ما وکیل‌الدوله نیستیم، گفت: مجلس یازدهم معاندالدوله هم نیست بلکه می‌خواهیم برای حل مشکلات مردم با وحدت و یکپارچگی پشت سر رهبر فرزانه انقلاب دست در دست هم بدهیم و مشکلات کشور را حل کنیم.

تقوی تصریح کرد: شاخص نمایندگان مجلس یازدهم، عمل به قانون است و سرلوحه کار ما تعامل با سایر قوا خواهد بود. نقد منصفانه و انتقاد واقع‌بینانه، اصلاح امور را شتاب بیشتری می‌بخشد. ما از حداکثر اختیاراتمان در حد قانون استفاده می‌کنیم.

وی گفت: مجلس یازدهم تصمیم دارد اصلاحات، تحقیق و تفحص، انتقاد، نظارت، جلوگیری از اسراف و مبارزه با اشرافی‌گری را از خودش شروع کند و بعد به دیگران بپردازد.

هرگز امان‌نامه کفر و شرک را امضا نمی‌کنیم

رئیس سنی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما در مکتب امام (ره) و رهبری آموخته‌ایم که باید در برابر زیاده‌خواهان مستکبر و جهان‌خواران، ایستادگی و مقاومت کرد زیرا کمترین نرمش، بیشترین خسارت را به بار خواهد آورد. در راهی که امام خمینی (ره) برای ما ترسیم نموده، قدم برمی‌داریم و با امام (ره) عهد می‌کنیم که اگر بند بند استخوان‌هایمان را جدا سازند، سرمان را بالای دار ببرند، زنده زنده در شعله‌های آتش بسوزانند، فرزندان و هستی‌مان را در جلوی دیدگانمان به اسارت و غارت ببرند، هرگز امان‌نامه کفر و شرک را امضا نمی‌کنیم.

تقوی اظهار داشت: راه ما همان راهی است که شهیدان انتخاب کردند؛ شهید باکری‌ها، زین‌الدین‌ها، خرازی‌ها، بابایی‌ها، صیادها، رجایی‌ها و سردار سرافراز اسلام و فرمانده جبهه مقاومت در منطقه، شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی.

مجلس یازدهم مجلس ولایت است

وی با تأکید بر اینکه مجلس یازدهم، مجلس ولایت است، گفت: این مجلس ولایت و ولایتمداری را با بخشنامه و دستورالعمل‌های اداری به دست نیاورده است. ولایت را بر اساس اعتقادش انتخاب کرده است. ما ولایت‌فقیه را در امتداد امامت غدیر می‌دانیم و امروز بعد از امام راحل، ردای امامت و ولایت بر قامت رسای رهبر فرزانه و حکیم انقلاب را می‌بینیم.

رئیس سنی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: من او را این‌طور شناخته و توصیف می‌کنم، او مجموعه‌ای از خصلت‌های زیبا را با خود دارد و آنچه همه خوبان دارند، او به تنهایی دارد. او رجای رجایی، هنروری باهنر، طهارت مطهری، قداست قدوسی، شرافت اشرفی، راست‌قامتی بهشتی و همه خوبی‌ها و خرمی‌های خمینی را با خود دارد.

تقوی گفت: از دغدغه‌های مجلس یازدهم، معیشت مردم، محرومیت محرومان، اقشار آسیب‌پذیر، جهش تولید و اشتغال است. امیدواریم دعای همه مردم بدرقه راه نمایندگان مجلس یازدهم باشد.