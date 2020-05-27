به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه سعودی عکاظ، محمد العبد العالی سخنگوی وزارت بهداشت عربستان به موارد جدید ابتلا به کرونا در این کشور اشاره کرد.

وی افزود: طی ساعات گذشته ۱۸۱۵ نفر دیگر کرونا گرفته اند که با احتساب موارد جدید ابتلا، شمار مبتلایان در عربستان ۷۸ هزار و ۵۴۱ نفر است.

سخنگوی وزارت بهداشت عربستان اعلام کرد: مبتلایان جدید از ریاض با (۷۳۹)، جده (۳۲۵)، مکه مکرمه (۱۶۲)، الهفوف (۱۱۸)، دمام (۷۴)، الخبر (۵۴)، حائل (۳۷)، مدینه منوره (۳۵)، الجبیل (۲۹)، قطیف (۲۹)، ظهران (۲۶)، خلیص (۲۱)، تبوک (۱۸)، طائف (۱۴)، الخرج (۱۳)، الباحة (۱۰)، بریدة (۹)، النعیریة (۷)، العارضة (۷)، حفر الباطن (۶)، خمیس مشیط (۵)، نجران (۵)، المزاحمیة (۵)، وادی الدواسر (۵)، ینبع (۴)، السحن (۴)، راس تنورة (۴)، رویضة العرض (۴)، البکریة (۳)، أبها (۳)، الجفر (۲)، منفذ الحدیثة (۲)، بیش (۲)، جازان (۲)، شرورة (۲)، القویعیة (۲)، ضرماء (۲)، القریع (۱)، میسان (۱)، رنیة (۱)، محایل عسیر (۱)، أحد رفیدة (۱)، سبت العلایة (۱)، البطحاء (۱)، بقیق (۱)، ملیجة (۱)، صفوی (۱)، سلوی (۱)، الدرب (۱)، أبوعریش (۱)، ضمد (۱)، رابغ (۱)، عرعر (۱)، الدوادمی (۱)، السلیل (۱)، حوطة بنی تمیم (۱)، حریملاء (۱)، نفی (۱)، ساجر (۱)، شقراء (۱)، وثیلان (۱)، تیماء (۱) و ضباء با (۱) نفر هستند.

وی در ادامه از بهبودی ۲۵ هزار و ۷۲ نفر دیگر خبر داد و شمار بهبود یافتگان از کرونا در این کشور را ۵۱ هزار و ۲۲ نفر دانست.

محمد العبد العالی همچنین به ۱۴ مورد جدید فوتی بر اثر کرونا هم اشاره کرد و اعلام کرد که شمار فوت شدگان ناشی از کرونا در عربستان به ۴۲۵ نفر افزایش پیدا کرده است.