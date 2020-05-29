۵۸ مورد جدید مبتلا به کرونا در کرمان شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شفیعی بعدازظهر جمعه در نشست خبری اظهار کرد: با ارسال ۴۱۲ نمونه به آزمایشگاه‌های استان کرمان تست ۵۸ نفر در ۲۴ ساعت گذشته از نظر کرونا مثبت شده است.

وی با اشاره به اینکه ۲۳ نفر از این افراد زن و ۳۵ نفر مرد هستند، افزود: موارد جدید شامل هشت مورد بیمار بستری، چهار مورد بیمار سرپایی، ۹ مورد پرسنل و ۳۷ مورد اطرافیان بیماران غربالگری شده هستند.

شفیعی بیان کرد: از بین موارد جدید ۱۰ نفر مربوط به حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان، سه نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ۲۶ نفر حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، سه نفر حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم و ۱۶ نفر حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان هستند.

وی تعداد کل موارد تست مثبت کرونا در استان کرمان تاکنون را ۱۷ هزار و هفت نفر ذکر کرد و گفت: از این تعداد ۷۲۸ نفر بستری و ۹۷۹ نفر سرپایی و اطرافیان بیمار هستند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از درگذشت دو بیمار مبتلا به کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته در استان کرمان خبر داد و افزود: در مدت گفته شده یک مرد از شهرستان‌های تحت پوشش حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت و یک مرد از شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمان بر اثر این بیماری جان خود را از دست داده اند.

وی تعداد کل جان باختگان ابتلاء به کووید ۱۹ از ابتدا تا کنون در استان کرمان را ۷۸ نفر ذکر کرد.