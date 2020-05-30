به گزارش خبرنگار مهر، محمد نسیمی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی دفتر خود ضمن بیان اینکه ۸۰ سالمند با هویت مجهول در مرکز نگهداری خانه بزرگان گرمسار نگهداری می‌شود، اظهار داشت: ماهانه ۷۸ میلیون تومان یارانه دولتی برای این سالمندان پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به اینکه برای هر سالمند مجهول هویت یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود، افزود: در شهرستان گرمسار یک مرکز شبانه‌روزی سالمندی و یک مرکز روزانه مخصوص بانوان سالمند مشغول به فعالیت است.

مورد مثبتی از ابتلاء سالمندان به کرونا در گرمسار گزارش نشد

رئیس اداره بهزیستی گرمسار با تأکید بر اینکه برای هر سالمندان بی‌بضاعت نیز ۵۸۰ هزار تومان یارانه پرداخت می‌شود، خاطرنشان کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا و خطر احتمال زیاد ابتلاء سالمندان به این بیماری تمامی ملاقات ممنوع است.

نسیمی بابیان اینکه درزمینه ابتلاء سالمندانی که در مراکز تحت پوشش بهزیستی گرمسار نگهداری می‌شوند تاکنون هیچ مورد مثبتی گزارش نشده است، اضافه کرد: در مراکز نگهداری سالمندان خدماتی همچون فیزیوتراپی، کاردرمانی، ورزش صبحگاهی، موسیقی‌درمانی و خاطره گویی انجام می‌شود.