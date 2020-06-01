امین قربانی فرزند کریم قربانی بازیگر سینما و تلویزیون درباره آخرین وضعیت پدرش که چندی پیش به دلیل سکته قلبی در بیمارستان بستری شده بود، به خبرنگار مهر گفت: پدرم مدتی است به دلیل سکته در بیمارستان بستری شده است و دو تا از رگ‌های قلبش هم گرفته بود.

وی ادامه داد: او این روزها در بیمارستان شهید رجایی بستری است و دو شب پیش عمل قلب انجام داد و برایش باتری گذاشتند.

قربانی اظهار کرد: او اکنون در بخش مراقبت‌های ویژه است و گفته‌اند حداقل باید ۴۸ ساعت در این بخش بماند تا بعد به بخش عمومی منتقل شود.

فرزند این بازیگر فیلم و سریال‌های تلویزیونی گفت: خدا را شکر در حال حاضر وضعیت عمومی وی بهتر است.

کریم قربانی این روزها مجموعه‌های «بچه مهندس ۳» و «بچه محل» را روی آنتن تلویزیون دارد.