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۱۲ خرداد ۱۳۹۹، ۹:۰۶

فرزند بازیگر به مهر خبر داد؛

عمل قلب بازیگر«بچه مهندس» انجام شد/کریم قربانی در مراقبت‌های ویژه

عمل قلب بازیگر«بچه مهندس» انجام شد/کریم قربانی در مراقبت‌های ویژه

کریم قربانی بازیگر سریال «بچه مهندس۳» که بعد از سکته در بیمارستان بستری شده بود، عمل قلب انجام داده و در حال حاضر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است.

امین قربانی فرزند کریم قربانی بازیگر سینما و تلویزیون درباره آخرین وضعیت پدرش که چندی پیش به دلیل سکته قلبی در بیمارستان بستری شده بود، به خبرنگار مهر گفت: پدرم مدتی است به دلیل سکته در بیمارستان بستری شده است و دو تا از رگ‌های قلبش هم گرفته بود.

وی ادامه داد: او این روزها در بیمارستان شهید رجایی بستری است و دو شب پیش عمل قلب انجام داد و برایش باتری گذاشتند.

قربانی اظهار کرد: او اکنون در بخش مراقبت‌های ویژه است و گفته‌اند حداقل باید ۴۸ ساعت در این بخش بماند تا بعد به بخش عمومی منتقل شود.

فرزند این بازیگر فیلم و سریال‌های تلویزیونی گفت: خدا را شکر در حال حاضر وضعیت عمومی وی بهتر است.

کریم قربانی این روزها مجموعه‌های «بچه مهندس ۳» و «بچه محل» را روی آنتن تلویزیون دارد.

کد مطلب 4938875
عطیه موذن

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    نظرات

    • الهام IR ۰۹:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
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      سلام؛ ان شاالله که هر چه زودتر شفا پیدا کنن. ..🙏
    • بیتا IR ۲۲:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۳۰
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      سلام ممنون از خبرتون فقط یک سوال داشتم آقای قربانی در بچه محل حضور داشتند؟ من خودم طرفدار عمو پورنگ هستم و بچه محل را دیدم ولی فکر نکنم آقای قربانی در آن حضور داشته باشند

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