دوسوم قربانیان حملات هکری باز هم کلمه عبور را تغییر نمی دهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی نت، این پژوهش نشان می‌دهد افرادی که قربانیان نفوذ به زیرساخت‌های رایانه‌ای شرکت‌های فناوری هستند حتی بعد از اطلاع از موضوع نیز اهمیت زیادی به این مساله نمی‌دهند و تنها یک سوم آنها برای تغییر کلمات عبور خود اقدام می‌کنند.

بررسی یادشده که از ژانویه سال ۲۰۱۷ تا دسامبر سال ۲۰۱۸ انجام شده، نشان می‌دهد از میان یک سوم افرادی که کلمات عبور خود را تغییر می‌دهند تنها یک سوم از کلمات عبور قوی‌تر و بهتری استفاده می‌کنند و باقی افراد کلمات عبور تازه ای انتخاب می‌کنند که ضعیف‌تر یا مشابه کلمه عبور قبلی آنهاست.

پژوهشگران امنیتی هشدار می‌دهند که با توجه به وقوع گسترده حملات هکری ضروری است قربانیان این حملات موضوع را جدی بگیرند و حتماً کلمات عبور بهتری متشکل از حروف و کلمات و برخی کاراکترهای متنوع انتخاب کنند.