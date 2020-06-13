به گزارش خبرنگار مهر، مجامع انتخاباتی فدراسیون‌های ورزشی از آن دسته موضوعاتی است که در هر دوره چالش‌های خاص خود را داشته است. این چالش‌ها بعضاً عمیق‌تر و دردسرسازتر شده‌اند وقتی تأخیر در برگزاری مجمع مورد نظر فراتر از حد قانونی رفته و همین مسئله بر انتقادات پیرامون آن دامن زده است.

فدراسیون ورزش‌های همگانی از جمله فدراسیون‌هایی است که به خاطر دیرکرد در برگزاری مجمع انتخاباتی مورد هجوم انتقاداتی قرار گرفته است به خصوص اینکه در بررسی دلایل آن، مثل خیلی دیگر از موارد مشابه پای وزارت ورزش به میان می‌آید و نظارتی که این وزارتخانه می‌خواهد بر روند انتخابات داشته باشد تا نتیجه دلخواهش به دست بیاید.

دو سال بلاتکلیفی در یک فدراسیون

آخرین مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش‌های همگانی ۱۹ اسفندماه سال ۱۳۹۳ برگزار شد. علی مجد آرا برنده آن مجمع انتخاباتی شد و بدین ترتیب وی برای دومین دوره متوالی ریاست این فدراسیون را عهده دار شد. با این حساب دوره ریاست چهارساله مجدآرا طبق قانون باید ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۷ به پایان می‌رسید اما وی تا ۱۹ فروردین‌ماه سال ۹۸ متصدی ریاست بود. در این روز اما با انتصاب افشین مولایی به عنوان سرپرست به دوره مدیریت مجدآرا که وارد مرحله غیرقانونی شده بود، پایان داده شد.

انتظار می‌رفت طی ۶ ماه سرپرستی مولایی انتخابات برگزار شود اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه ۲۱ مهرماه سال گذشته با حکم وزیر ورزش، احمد گواری به عنوان دومین سرپرست انتخاب شد. این انتصاب در حالی انجام شد که قرار بود انتخابات فدراسیون ورزش‌های همگانی طی ۶ ماه سرپرستی مولایی برگزار شود اما به جز نام نویسی کاندیداها که در روزهای پایانی انجام شد، اقدامی دیگری در این زمینه صورت نگرفت.

دلیل تراشی برای دیرکردِ انتخابات

اساسنامه جدید فدراسیون‌های ورزشی که از ماه‌ها پیش تدوین و تصویب آن در دستور کار وزارت ورزش قرار گرفت، هنوز به مرحله‌ای که ملاک عمل برای تصمیم گیری ها قرار بگیرد، نرسیده اما عاملی شده برای معطلی مدیران وزارت ورزش در پیگیری‌ها و تصمیم گیری های برخی امور از جمله انتخابات فدراسیون ورزش‌های همگانی.

وزارت ورزش این اختیار را برای خود ایجاد کرده که در مورد چهار فدراسیون اساسنامه‌ای متناسب با ماهیت آنها داشته باشد. ورزش‌های همگانی از جمله این فدراسیون‌هاست. قرار است ماهیت ترکیب مجمع این فدراسیون با فدراسیون‌هایی که جنبه قهرمانی دارند، تفاوتی‌هایی داشته باشد. ریشه این تفاوت هم در تعداد اعضای مجمع و افزایش آنهاست. وزارت ورزش می‌خواهد انتخابات فدراسیون ورزش‌های همگانی را با این شرایط برگزار کند درحالیکه هنوز مصوبه آن را نگرفته است.

وزارت ورزش به دنبال نتیجه دلخواه است؟

مثل دیگر فدراسیون‌ها، تعلل در برگزاری انتخابات فدراسیون ورزش‌های همگانی پای وزارت ورزش را به میان آورده و اینکه مدیران این وزارتخانه در واقع به دنبال مهیا کردن شرایط هستند برای اینکه گزینه همسو با خود را روی میز ریاست این فدراسیون بنشانند.

این شائبه وقتی پُررنگ تر و محتمل‌تر به نظر می سد که در میان کاندیداهای تأیید صلاحیت شده، نام افرادی از میان خودی هایِ وزارت ورزش به چشم می‌خورد مثل رضا شجیع و افشین مولایی که دوره سرپرستی در فدراسیون ورزش‌های همگانی با حضور او شروع شد اما خودش برای انتخابات کاندیدا هم شد.

اختیاری که وزارت ورزش از دولت برای برگزاری انتخابات فدراسیون‌های ورزش‌های همگانی گرفته هم می‌تواند توجیهی دیگری باشد برای مدیریت در برگزاری انتخابات.

اساسنامه تصویب نشده اما اجازه لازم داده شده!

عمل به اساسنامه‌ای اصلاحی فدراسیون‌ها مستلزم مصوبه نهایی است در حالی که هنوز شورای نگهبان این مصوبه را صادر نکرده است. بنابراین فعلاً وزارت ورزش نمی‌تواند طبق این اساسنامه برای انتخابات فدراسیونی مانند ورزش‌های همگانی اقدام کند اما در عین حال اجازه‌ای را گرفته که راه را برای مدیریت دلخواه انتخابات هموار کرده است.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ۱۰ خردادماه گذشته در نامه‌ای که برای «اجرای مصوبه نحوه تشکیل انجمن‌های رشته‌های مربوط در فدراسیون‌های ورزشی چند رشته‌ای» به وزارت ورزش ابلاغ کرد، تاکید داشت که «فدراسیون‌های ورزش‌های همگانی، روستایی و بازی‌های بومی- محلی، زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی و فدراسیون‌های چندرشته‌ای (به تشخیص وزارت ورزش و جوانان) از نظر ترکیب مجمع عمومی تابع دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان خواهند بود.»

این اجازه در واقع این اختیار را به وزارت ورزش می‌دهد تا انتخابات فدراسیون ورزش همگانی را از حیث ترکیب مجمع و تعداد اعضای آن، آنطور که می‌خواهد و دنبال آن است، برگزار کند و این یعنی انتصاب زیر لوای انتخابات!

به هر حال وقتی قرار است تعداد اعضای مجمع افزایش داشته باشد و دستورات وزارت ورزش هم تعیین کننده باشد، بعید نیست افرادی وارد ترکیب شوند که هیچ آشنایی با آن رشته نداشته باشند و هدف از حضورشان صرفاً رأی دادن به گزینه موردنظر باشد. همین مسئله باعث کور شدن انگیزه‌های متخصصان این حوزه می‌شود که می‌خواهند در انتخاباتی آزاد و سالم شرکت داشته باشند.

اعتراض کاندیداها به وزیر ورزش

ادامه دار بودن بلاتکلیفی انتخابات فدراسیون ورزش‌های همگانی در نهایت اعتراض رسمی برخی از کاندیداهای این انتخابات را موجب شده است. این کاندیداها ۱۷ خردادماه در نامه‌ای به وزیر ورزش با تاکید بر تأخیر ۱۵ ماهه در برگزاری انتخابات و مهندسی شدن آن، خواستار ورود سلطانی فر و دستور مقتضی وی شده‌اند.

نبود دلیل قانونی برای تأخیر در برگزاری انتخابات، ادامه حضور برخی از اعضای هیأت رئیسه بدون حکم، مدیریت انتخابات در راستای منافع فرد موردنظر معاونت فرهنگی و همگانی و … از جمله مواردی است که در نامه معترضان انتخابات فدراسیون ورزش‌های همگانی مطرح شده و به نهادی مانند سازمان بازرسی کل کشور هم رونوشت شده است.

سلطانی فر به پنجمین اعتراض پاسخ می‌دهد؟

به گزارش خبرنگار مهر، برای انتخابات فدراسیون ورزش‌های همگانی ۲۸ نفر نام نویسی کردند اما تنها ۱۱ نفر مجوز لازم را از کمیسیون تطبیق گرفتند. فاطمه ابوالقاسمی، محمدرضا اسد، عباسعلی اکبری، محمد بابایی، مهدی حیدری، ولی الله شجاع پویان، رضا شجیع، افشین مولایی، فرهاد نیکوخصال، مجتبی اصلانی و شهرام میرزمانی نفراتی هستند که پرونده آنها در اختیار مراجع ذی صلاح قرار گرفته است.

از میان این کاندیداها، شهرام میرزمانی، مجتبی اصلانی، فاطمه ابوالقاسمی و محمد بابایی نفراتی هستند که هفته گذشته نامه اعتراضی خود را برای وزیر ورزش ارسال کردند.

این پنجمین نامه کاندیداهای معترض به وزیر ورزش بود با این حال و با وجود ارسال چهار نامه قبلی، تاکنون وزارت ورزش هیچ سرعت و عجله و ورود قانونی در مورد انتخابات فدراسیون ورزش‌های همگانی و برگزاری سریع‌تر آن نداشته است.