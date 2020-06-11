پاسخ سازمان وظیفه ناجا به ابهامات مطرح شده در برنامه فوتبال برتر

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان وظیفه عمومی ناجا در پاسخ به اظهارات خلاف واقع مطرح شده توسط یکی از ورزشکاران علیه برخی فرآیندهای قانونی خدمت وظیفه عمومی در برنامه فوتبال برتر شبکه ۳ سیما، ضمن رد اظهارات فرد مذکور، این مطالب را خلاف دانسته و در راستای تنویر افکار عمومی لازم می‌داند همان گونه که در گذشته نیز اطلاع رسانی شده است، فرآیند رسیدگی به وضعیت مشمولان ورزشکار را مجدد مورد تاکید قرار دهد.

۱- برابر توافق به عمل آمده بین نیروهای مسلح، وزارت ورزش و جوانان و سازمان وظیفه عمومی در سال ۱۳۹۷ مقرر گردید، اعزام به خدمت سربازی مشمولان ورزشکار عضو تیم‌های ملی فوتبال، تا ۳۰ سال و شاغل در لیگ‌های برتر فوتبال تا ۲۸ سال به تعویق انداخته شود تا از ظرفیت حرفه‌ای این عزیزان در ارتقا ورزش کشور استفاده گردد. البته مقررات مربوط به تحصیل و خروج از کشور این مشمولان برابر توافق مذکور و برابر مقررات جاری سایر مشمولان صورت می‌پذیرد. این عزیزان در صورت عدم اشتغال به تحصیل نیز می‌توانند با اخذ برگه آماده به خدمت و تأیید وزارت ورزش و جوانان، از تسهیلات تمدید اعزام، به مدت دوره‌های ۶ ماهه تا زمان اشتغال در تیم‌های لیگ برتر و تیم ملی استفاده نمایند.

۲- اجرای این فرآیندها نیاز به حضور افراد نداشته و صرفاً با اعلام و تأیید وزارت ورزش و جوانان، توسط سازمان وظیفه عمومی صورت می‌پذیرد که تا کنون تمامی موارد اعلامی از سوی وزارت ورزش و جوانان سریعاً اجرایی گردیده است. البته این نکته مورد تاکید است که برابر توافق، بدون اعلام وزارت ورزش و جوانان هیچ اقدامی از سوی سازمان وظیفه عمومی صورت نمی‌پذیرد.

۳- پیرامون مقررات مربوط به خروج از کشور، این مشمولان نیز برابر توافق نامه مذکور همانند سایر مشمولان با اخذ وثیقه مشخص شده انجام می‌پذیرد و مدت زمان حضور این عزیزان در خارج کشور، با همکاری و مساعدت سازمان وظیفه عمومی دو ماه در نظر گرفته شده و اجرایی می‌گردد.

۴- مشمولان ورزشکار مورد تأیید وزارت ورزش و جوانان که در زمان مقرر اسامی آنها به سازمان اعلام گردیده از طریق بستر اینترنت و بدون مراجعه حضوری می‌توانند مجوز خروج خود را دریافت و پس از ورود به کشور مبالغ وثیقه خود را که به صورت خودکار به حسابشان واریز می‌شود دریافت کنند. این مبالغ به حساب‌های مصوب واریز و در صورت عدم بازگشت در زمان مقرر به حساب خزانه دولت ضبط و واریز می‌شود.

۵- در خصوص فرد مذکور نیز این تسهیلات به نام برده ارائه گردیده و از تیرماه سال ۹۸ تاکنون مکاتبه‌ای در خصوص وضعیت ایشان از سوی وزارت ورزش و جوانان به سازمان وظیفه عمومی واصل نگردیده و عملاً می‌بایست ارائه تسهیلات به ایشان متوقف گردد. ولیکن با توجه به شناخت از ایشان در سال گذشته تسهیلات خروج از کشور ارائه گردید.

۶- با بررسی به عمل آمده از وضعیت ایشان و ابهامات مطرح شده، مشخص شد، مراجعه وی به دلیل عدم تأیید فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش و جوانان بوده و دلیل دیگر آن مراجعه با تأخیر ایشان به کشور پس از اتمام مجوز است که سامانه سازمان به صورت هوشمند مانع صدور مجوز شده است.

در پایان شایان ذکر است سازمان وظیفه عمومی ناجا آمادگی دارد ضمن ارائه خدمات مطلوب به تمام هم وطنان به ویژه ورزشکاران عزیز انتقادات سازنده را پذیرا بوده و پاسخگویی لازم را به هرگونه شبهه افکنی و ابهامات به عمل آورد و از کلیه رسانه‌های گروهی نیز تقاضا دارد در صورت طرح هرگونه مطلب یا ابهامی در خصوص سازمان وظیفه عمومی ناجا پاسخ‌های مربوط را منتشر نموده وزمانی را در برنامه‌ها برای رفع ابهام و پاسخگویی در نظر بگیرند.