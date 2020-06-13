آغاز به کار پویش اطلاع رسانی مقابله با کار کودک

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا جوادی یگانه با اشاره به آغاز به کار کمپین «چهارراه کودک» همزمان با روز جهانی مبارزه با کار کودکان گفت: شهرداری تهران در راستای تحقق شعار «تهران، شهری برای همه» و با توجه به تکالیف قانونی این نهاد برای فراهم کردن زندگی ایمن برای همه شهروندان در تلاش است تا امسال در راستای بهبود شرایط زیست کودکان کار اقداماتی را دنبال کند.

وی افزود: شهرداری تهران در حالی خود را ملزم به ساماندهی و حمایت از کودکان کار و خیابان می‌داند، که بر اساس تکلیف قانونی خود تنها باید زیرساخت‌های لازم برای ساماندهی این کودکان فراهم کرده و در اختیار نهادهای ذی‌ربط و سازمان‌های مردم نهاد قرار دهد.

معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به اینکه از نگاه شهرداری تهران تمام اشکال کار کودکان غیرقابل پذیرش است، تصریح کرد: این نهاد در تلاش است تا با استفاده از زیرساخت‌های موجود و در راستای تحقق مسئولیت‌پذیری اجتماعی نسبت به آگاه‌سازی و افزایش حساسیت شهروندان نسبت به کار کودک، شناخت اشکال و ابعاد این پدیده کمک کند.

جوادی یگانه حمایت از سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه کار کودکان و جذب و مشارکت شهروندان برای کاهش پدیده کار کودک را دیگر اهداف کمپین «چهارراه کودک» عنوان کرد و گفت: نظارت بر پیمانکاران و نهادهای زیرمجموعه شهرداری تهران در خصوص منع به کارگیری کودکان، تلاش در راستای حذف اشکال کار پرخطر برای کودکان از جمله زباله‌گردی و حمایت از اجرای طرح ها و پروژه‌های مرتبط با توانمندسازی کودکان کار و خانواده های آنان از دیگر برنامه‌های شهرداری تهران برای کمک به حل مشکل کار کودکان در شهر تهران است.