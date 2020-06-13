معتمدی پایگاه اصلی ورزشهای رزمی می شود/منتظرنامه رسمی آیکیدوهستیم

همایون خرم ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: یکی از مشکلات این فدراسیون در سالهای گذشته، نداشتن عضویت فدراسیون جهانی برای رشته آیکیدو بود. این رشته علاقمندان زیادی در ایران دارد که سالهاست به دلیل همین مشکل اجازه حضور در برنامه‌های بین المللی، مسابقات یا مجامع را نداشتند.

وی افزود: در سالهای قبل برای رفع این مشکل کارهایی در فدراسیون صورت گرفته بود که ما با پیگیری و تداوم همان کارها موفق شدیم این پروژه را به سرانجام برسانیم. کلیه کارها و تائیدیه ها ارسال شده و منتظر نامه رسمی فدراسیون جهانی هستیم تا عضویت ایران به صورت رسمی اعلام شود.

نایب رئیس فدراسیون در خصوص شرایط مدیریتی این سبک چگونه خواهد بود اظهار داشت: بر اساس مکاتبات صورت گرفته، آیکیدو ایران تحت نظارت فدراسیون ورزشهای رزمی عضو فدراسیون جهانی است. در واقع این نهاد بین المللی رئیس وقت فدراسیون را به عنوان مسئول می‌شناسد.

خرم از تهیه کمپ تیم‌های ملی برای این فدراسیون خبر داد و اظهار داشت: ما همانند ووشو و تکواندو امکانات سخت افزاری زیادی نداشتیم. تنها موجودی ما یک سالن در ورزشگاه کبکانیان است که مخصوص تمرین است و امکانات لازم برای برگزاری مسابقات را ندارد. به همین دلیل تلاش کردیم تا مکانی را با این هدف فراهم کنیم.

وی افزود: به همین منظور با دوستان در ورزشگاه شهید معتمدی رایزنی‌های لازم انجام و در نهایت با امضا یک تفاهم نامه منتهی شد. این ورزشگاه با داشتن دو سالن مناسب، خوابگاه، رستوران و سالن بدنسازی مجهز، امکانات بسیار خوبی دارد تا بتوانیم برنامه‌های آماده سازی تیم‌های ملی را برگزار کنیم. ضمن اینکه در نظر داریم برگزاری لیگ را مدنظر داریم که این سالن می‌تواند برای اجرای شدن برنامه‌های ما خیلی مهم باشد.

نایب رئیس فدراسیون انجمن ورزشهای رزمی ادامه داد: در تلاشیم تا در ورزشگاه شهید معتمدی دفاتری برای انجمن‌های خود فراهم کنیم تا به عنوان یک دفتر مشترک انجمن‌های رزمی بتوانیم امور مربوط به آنها را به خوبی اداره کنیم. در واقع ورزشگاه معتمدی به زودی به عنوان پایگاه مهمی برای ورزشهای رزمی تبدیل خواهد شد.

خرم در پایان به برگزاری مجمع این فدراسیون هم اشاره کرد و گفت: نهم تیرماه برگزاری مجمع عادی فدراسیون را خواهیم داشت که ارائه گزارش عملکرد در همین مدت چندماه و تصویب برنامه‌های آتی از مهمترین برنامه‌های ما در این مجمع خواهد بود.