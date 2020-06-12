آخرین وضعیت اهالی ۱۱ روستای حاشیه «سیمره»

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: یکی از مناطقی که در جریان وقوع سیلاب فروردین ماه ۹۸ دچار خسارت شد، ۱۱ روستای منطقه «رودبار» شهرستان کوهدشت با جمعیت حدود هزار و ۵۰۰ نفر در حاشیه سد و نیروگاه سیمره بود که با بالا آمدن آب این سد همه خانه‌ها، اراضی کشاورزی و باغات این منطقه به زیر آب رفت.

تأمین اعتبار تملک اراضی

این سیلاب و بالا آمدن آب سد سیمره مشکلات فراوانی را در زمینه مسکن، کشاورزی، باغات، بهداشت، مدارس، کسب‌وکار و… به وجود آورد تا مسئولان وعده رفع مشکل و همچنین پرداخت وجه اراضی آنها از سوی دولت و مسئولان سد سیمره را بدهند.

گودرز امیری معاون استاندار لرستان در این رابطه با اشاره به آخرین وضعیت تملک اراضی ۱۱ روستای واقع در طرح سد «سیمره»، اظهار داشت: این امر با پیگیری‌های صورت گرفته از طریق دولت تأمین اعتبار شده است.

وی، عنوان کرد: مقداری مردم بر روی بحث قیمت اراضی و کارشناسی اراضی مقاومت کردند و اختلاف نظر داشتند که نهایتاً با انتخاب یک گروه کارشناسی سه نفره شامل نماینده مردم، نماینده کارفرما و نماینده مرضی الطرفین قیمت گذاری نهایی شد.

معاون استاندار لرستان، گفت: یک ماه فرصت داده شد تا مردم مراجعه و استعلام‌ها را بگیرند، پرونده تکمیل، تفاهم نامه منعقد و وجه املاک اراضی خود را از شرکت دریافت کنند.

اختلاف بر سر قیمت اراضی

امیری، افزود: اگر پس از این یک ماه مراجعه نکنند سد سیمره و مسئولان مربوطه مکلف و مختار هستند که بر اساس قانون تملک نسبت به ارزیابی املاک، اراضی و واریز وجه آن به صندوق و تملک اراضی اقدام کنند و مردم هر موقع اثبات مالکیت کردند وجه خود را از صندوق دریافت کنند.

حجت اسلام احمد مبلغی نماینده مردم کوهدشت و رومشکان نیز در این رابطه با بیان اینکه مقرر شد که مردم به واگذاری املاک خود به سد ترغیب شوند، اظهار داشت: ولی با توجه به اینکه اختلافی هم بین آنچه را که خواسته مردم است و آنچه که مسئولان سد اعلام می‌کنند وجود دارد، پیشنهاد شد که مسئولان سد به مدت یک ماه در بین مردم حضور پیدا کنند و مستقیماً با مردم و یا نمایندگان مردم ارتباط برقرار کنند.

وی، گفت: امیدواریم با این اقدام مسئله حل شود.