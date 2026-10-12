به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، نمایش «خسرو پرویز»به نویسندگی و کارگردانی سهندخیرآبادی و تهیه کنندگی شبیر پرستار از آبان سال ۱۴۰۵ در تالار چهارسوی مجموعه تئاتر شهر اجرای خود را آغاز خواهد کرد.

گروه اجرایی نمایش در توضیحاتی مختصر پیرامون محتوای «خسرو پرویز» نوشته است: چالش‌های بین نسل‌ها تمامی ندارد.

سهند خیرآبادی از جمله هنرمندان عرصه تئاتر در حوزه های نویسندگی و کارگردانی است که طی سال های گذشته در پروژه های نمایشی چون «نمایش برای فروش- نویسنده»، «هم این هم آن - نویسنده و کارگردان»، «دراماتورژ - نویسنده»، «راسو - نویسنده»، «مختلف الاضلاع - نویسنده»، «اتاق رختکن شماره ۱۶ - نویسنده»، «این دنیا یه کنسرت به من بدهکاره - نویسنده و کارگردان»، «مستخدم - نویسنده»، «آی راک - نویسنده»، «پیانوستولوژی - نویسنده»، «غسالخانه - نویسنده»، «وندینگ ماشین - نویسنده»، «مستخدم - کارگردان» حضور داشته است.

هم اکنون نمایش «جزیره» به نویسندگی آثول فوگارد و کارگردانی اکبرزنجانپور در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر روی صحنه است.