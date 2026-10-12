تیراندازی به مدیر و معلم یک مدرسه در جنوب فرانسه

به گزاش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، ادوارد ژفری، وزیر آموزش فرانسه روز دوشنبه اعلام کرد مدیر و یکی از معلمان مدرسه راهنمایی لاکانال در شهر اوباین هدف تیراندازی قرار گرفتند.

به گزارش شبکه ب‌اف‌ام‌تی‌وی، مدیر مدرسه از ناحیه لگن راست و معلم از ناحیه ران زخمی شده‌اند.

یک دانش‌آموز ۱۴ ساله این مدرسه به ظن دست داشتن در تیراندازی بازداشت شده است و تحقیقات قضایی با اتهام تلاش برای قتل آغاز شده است. شهردار اوباین نیز اعلام کرد هیچ دانش‌آموزی در این حادثه زخمی نشده است.

وزیر آموزش فرانسه در پیامی اعلام کرد به همراه وزیر کشور و یک نماینده پارلمان راهی این مدرسه شده است. او این حادثه را اقدامی غیرقابل‌قبول خواند و خواستار مقابله جمعی با گسترش خشونت در جامعه فرانسه شد.

به ادعای گزارش‌های محلی، این تیراندازی ارتباطی با اعتراضات دانش‌آموزی اخیر در فرانسه نداشته و مدرسه نیز تحت تأثیر مسدودسازی‌های اعتراضی قرار نگرفته بود.