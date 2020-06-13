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۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۷:۲۷

نماینده فراکسیون بدر:

چیزی غیر از خروج آمریکایی‌ها از عراق را نمی‌پذیریم

چیزی غیر از خروج آمریکایی‌ها از عراق را نمی‌پذیریم

نماینده فراکسیون پارلمانی بدر نسبت به فشارهای آمریکا برای به تأخیر انداختن مسأله خروج نظامیان این کشور از عراق هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العراق نیوز، «کریم المحمداوی» نماینده فراکسیون پارلمان بدر اعلام کرد که هیأت مذاکره کننده عراقی باید پرونده خروج نظامیان آمریکایی از کشور را نهایی کند.

وی در ادامه افزود: ما چیزی غیر از این را نخواهیم پذیرفت چرا که این مسأله تصمیم ملت عراق بوده که در مصوبه پارلمان عراق نمود پیدا کرده است.

المحمداوی خاطر نشان کرد: ما مذاکرات را به صورت بسیار دقیق و از نزدیک زیر نظر داریم و از هیأت عراقی می‌خواهیم که مسأله خروج نظامیان آمریکایی از کشور را در همان آغاز مذاکرات نهایی کرده و اجازه ندهند تحت فشارهای آمریکا، این مسأله به تأخیر بیافتد ما به دولت و هیأت مذاکره کننده در این خصوص هشدار می‌دهیم.

لازم به ذکر است که مذاکرات میان آمریکا و عراق در خصوص چارچوب همکاری‌های استراتژیک میان دو کشور و نهایی کردن مسأله خروج نظامیان آمریکایی از این کشور از روز پنجشنبه آغاز شد.

کد مطلب 4947832
فاطمه صالحی

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