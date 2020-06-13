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۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۷:۴۵

یک روزنامه اسپانیایی فاش کرد؛

کشته شدن جوان مراکشی زیر زانوی پلیس اسپانیا

کشته شدن جوان مراکشی زیر زانوی پلیس اسپانیا

یک روزنامه اسپانیایی از کشته شدن یک جوان ۱۸ ساله مراکشی به دست پلیس اسپانیا به روش مشابه قتل جورج فلوید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اسپانیایی «الباییس» گزارش داد که یک جوان عرب به روشی مشابه روش قتل جورج فلوید شهروند آمریکایی، به دست نیروهای پلیس اسپانیا کشته شده است.

بر اساس این گزارش، یک جوان مراکشی در ماه ژوئیه در یکی از شهرهای جنوبی اسپانیا به دست پلیس این کشور کشته شد.

روزنامه مذکور برای نخستین بار با انتشار فایل ویدئویی این واقعه، گزارش داد که این فایل ویدئویی نشان می‌دهد که نیروهای پلیس اسپانیا به صورت وحشیانه‌ای با این جوان مراکشی برخورد کرده‌اند.

«الیاس الطاهری» ۱۸ ساله در برابر نیروهای پلیس اسپانیا مقاومت نکرده و بعد از گذشت لحظاتی از بازداشت وحشیانه وی، آخرین نفس‌های خود را کشید.

در این فایل ویدئویی مشخص است که یکی از نیروهای گارد مدنی اسپانیا زانوی خود را بر گردن جوان مراکشی برای مدت طولانی گذاشته و بعد از آن، جوان مراکشی مذکور بر روی تخت آخرین نفس‌های خود را کشید.

سیستم قضائی اسپانیا اعلام کرد که این حادثه به دلیل مقاومت جوان مراکشی در برابر پلیس رخ داده اما تصاویر منتشر شده گویای چیز دیگری است به طوری که جوان مذکور با دست و پای بسته توان هیچ مقابله‌ای را نداشته است.

کد مطلب 4947840
فاطمه صالحی

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    نظرات

    • IR ۰۷:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
      0 0
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      خدایا کفارو هرچه زودتر نابود کن
    • حمید ۰۸:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
      0 0
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      خب ببینم عزیزانی که برای جورج فلوید شمع روشن میکردند کجان؟ این که دیگه مسلمون هم بوده

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