قطعی و افت فشار آب در مناطق شرقی استان گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن حسینی با اشاره به افت فشار آب در مناطق شرقی استان گیلان، اظهار کرد: به دلیل اجرای طرح اتصال فاز دوم تصفیه خانه بزرگ آب گیلان به خط انتقال آب شرق استان، مشترکان این مناطق از ساعت یک بامداد دوشنبه ۲۶ خرداد تا ۷ صبح سه شنبه ۲۷ خرداد با افت فشار آب و یا قطعی مواجه می‌شوند.

حسینی افزود: در این مدت آب آشامیدنی مناطق سیاهکل، آستانه اشرفیه، کیاشهر، لاهیجان، لنگرود، شلمان و اطاقور بیشتر از مناطق رشت، خمام و انزلی با افت فشار و یا قطعی مواجه می‌شود.

وی با اشاره به تمهیدات ویژه برای تأمین آب آشامیدنی مورد نیاز این مناطق، گفت: در این مدت علاوه بر ذخیره مخازن و چاه‌ها، تانکرهای آبرسانی سیار در شهرها مستقر می‌شود و در مناطق سخت گذر هم آب‌های بسته بندی شده توزیع خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گیلان از مشترکان خواست علاوه بر ذخیره آب مورد نیازشان، در مصرف آب مدیریت و صرفه جویی کنند و در صورت بروز مشکل با شماره ۱۲۲ ارتباطات مردمی شرکت آب و فاضلاب تماس بگیرند.