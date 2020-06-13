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۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۱۰:۲۲

استاندار بوشهر خبر داد؛

تامین پایدار آب بوشهر با افتتاح آب‌شیرین‌کن ۳۵ هزار مترمکعبی

تامین پایدار آب بوشهر با افتتاح آب‌شیرین‌کن ۳۵ هزار مترمکعبی

بوشهر- استاندار بوشهر گفت: با افتتاح آب‌شیرین‌کن ۳۵ هزار مترمکعبی بوشهر پایداری مطمئنی در تأمین آب اتفاق می‌افتد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند صبح شنبه در بررسی وضعیت پروژه آب‌شیرین‌کن ۳۵ هزار مترمکعبی بوشهر اظهار داشت: با توجه به نیازهای آبی بوشهر، اجرای این پروژه باید تسریع شود.

وی تصریح کرد: بیش از ۸۰ درصد تجهیزات پروژه آبشیرین کن ۳۵ هزار مترمکعبی بوشهر از شرکت‌های داخلی تأمین‌شده است.

استاندار بوشهر افزود: پایداری مطمئنی در تأمین آب با افتتاح آب‌شیرین‌کن ۳۵ هزار مترمکعبی بوشهر اتفاق می‌افتد که بااراده‌ای که در اجرای این پروژه است پیش‌بینی می‌شود بر اساس برنامه زمان‌بندی تکمیل و افتتاح شود.

گراوند اضافه کرد: ۱۵۰ میلیارد تومان از سوی بخش خصوصی در پروژه آب‌شیرین‌کن ۳۵ هزار مترمکعبی بوشهر سرمایه‌گذاری شده است.

مدیرعامل گروه مپنا سرمایه‌گذار پروژه آب‌شیرین‌کن ۳۵ هزار مترمکعبی بوشهر نیز اظهار داشت: امید می‌رود با تأمین اعتبار لازم پروژه آب‌شیرین‌کن ۳۵ هزار مترمکعبی بوشهر به‌موقع وارد مدار تولید شود.

عباس علی‌آبادی افزود: تمام تجهیزات پروژه آب‌شیرین‌کن ۳۵ هزار مترمکعبی بوشهر خریداری‌شده است و تلاش می‌شود با تأمین اعتبار بر اساس برنامه زمان‌بندی پروژه آب‌شیرین‌کن ۳۵ هزار مترمکعبی بوشهر تکمیل شود.

مدیرعامل گروه مپنا سرمایه‌گذار پروژه آب‌شیرین‌کن ۳۵ هزار مترمکعبی بوشهر تصریح کرد: بخشی از اعتبار خرید تضمینی آب برای تسریع در تکمیل این پروژه تأمین‌شده است.

کد مطلب 4947974

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