به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند صبح شنبه در بررسی وضعیت پروژه آب‌شیرین‌کن ۳۵ هزار مترمکعبی بوشهر اظهار داشت: با توجه به نیازهای آبی بوشهر، اجرای این پروژه باید تسریع شود.

وی تصریح کرد: بیش از ۸۰ درصد تجهیزات پروژه آبشیرین کن ۳۵ هزار مترمکعبی بوشهر از شرکت‌های داخلی تأمین‌شده است.

استاندار بوشهر افزود: پایداری مطمئنی در تأمین آب با افتتاح آب‌شیرین‌کن ۳۵ هزار مترمکعبی بوشهر اتفاق می‌افتد که بااراده‌ای که در اجرای این پروژه است پیش‌بینی می‌شود بر اساس برنامه زمان‌بندی تکمیل و افتتاح شود.

گراوند اضافه کرد: ۱۵۰ میلیارد تومان از سوی بخش خصوصی در پروژه آب‌شیرین‌کن ۳۵ هزار مترمکعبی بوشهر سرمایه‌گذاری شده است.

مدیرعامل گروه مپنا سرمایه‌گذار پروژه آب‌شیرین‌کن ۳۵ هزار مترمکعبی بوشهر نیز اظهار داشت: امید می‌رود با تأمین اعتبار لازم پروژه آب‌شیرین‌کن ۳۵ هزار مترمکعبی بوشهر به‌موقع وارد مدار تولید شود.

عباس علی‌آبادی افزود: تمام تجهیزات پروژه آب‌شیرین‌کن ۳۵ هزار مترمکعبی بوشهر خریداری‌شده است و تلاش می‌شود با تأمین اعتبار بر اساس برنامه زمان‌بندی پروژه آب‌شیرین‌کن ۳۵ هزار مترمکعبی بوشهر تکمیل شود.

مدیرعامل گروه مپنا سرمایه‌گذار پروژه آب‌شیرین‌کن ۳۵ هزار مترمکعبی بوشهر تصریح کرد: بخشی از اعتبار خرید تضمینی آب برای تسریع در تکمیل این پروژه تأمین‌شده است.