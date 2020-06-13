شعار و عناوین روزهای دهه کرامت اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری حرم مطهر حضرت معصومه (س)، شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت کشور با اعلام شعار دهه کرامت سال ۱۳۹۹ با عنوان «خدمت کریمانه، همدلی به رسم اهل بیت علیهم السلام» عناوین روزهای این دهه را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش سه شنبه اول ذی‌القعده مصادف با سالروز ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله علیها و آغاز دهه کرامت با عنوان «تکریم دختران نشان خانواده فاطمی»، چهارشنبه دوم ذی‌القعده با عنوان «در شادی اهل بیت (ع) شاد باشیم» سوم ذی‌القعده «مدافعان سلامت، رهروان ایثار و شهادت» و چهارم ذی‌القعده «خانواده مهدوی محور جامعه مهدی» تعیین شد.

همچنین شنبه پنجم ذی‌القعده مصادف با روز تجلیل از امام‌زادگان و بقاع متبرکه با عنوان «امام‌زادگان الگوی تمدن دینی و ولایت‌پذیری»، ششم ذی‌القعده «حضرت شاه چراغ (ع) اسوه عدالت و امین ولایت»، هفتم ذی‌القعده «تشکل‌های مردمی، جهادگران خدمت و سلامت» و روز هشتم ذی القعده با عنوان «رفاه و امید در سایه جهش تولید» نامگذاری شد.

همینطور روز نهم ذی‌القعده مصادف با شهادت آیت الله صدوقی با عنوان «شهدا و علما الگوی تحقق گام دوم انقلاب» دهم ذی‌القعده «خادم الرضا، شهید سلیمانی؛ الگوی خادمان اهل بیت (ع)» و روز یازدهم ذی القعده مصادف با ولادت امام رضا علیه‌السلام با عنوان «امام رضا علیه‌السلام امام رأفت و مهربانی» اعلام شد.