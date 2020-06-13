دانشگاه پیام نور ترم تابستان برگزار می کند/ ثبت نام اواسط تیرماه

مرتضی محسنی در گفتگو با خبرنگارمهر اعلام کرد: بعد از برگزاری امتحانات دانشگاه پیام نور، طبق تقویم آموزشی دانشگاه که قبلا اعلام شده است، ترم تابستانی برگزار می شود.

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور با بیان اینکه ثبت نام ترم تابستانی از اواسط تیرماه انجام می شود، ادامه داد: ترم تابستانی با لحاظ شرایط خاص کرونا، برای دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پیش بینی شده است و دانشجویان سایر دانشگاه ها نیز می توانند در این دوره شرکت کنند.

به گزارش مهر پیش از این اعلام شده بود، شیوه نامه ترم تابستان دانشگاه پیام نور تدوین شده و در هفته جاری توسط معاونت آموزشی دانشگاه ابلاغ خواهد شد.