به گزارش خبرگزاری مهر، در فراخوان گردآوری این خاطرات عنوان شده است: بحران کرونا رخدادی بی‌سابقه است که در آن، رویدادهای بی‌نظیری از سختی‌ها و آسیب‌ها از یک سو و رشادت‌ها و فداکاری‌ها را از سوی دیگر می‌بینیم که می‌توانند برای آیندگان دستاوردهای ارزشمندی محسوب شوند. همانطور که رهبر حکیم انقلاب فرمودند: «آخرین حلقه رزم یک رزمنده، نوشتن خاطرات نبرد است. تا زمانی که خاطراتش را ثبت نکرده، هنوز چیزهایی به تاریخ و آینده و آرمانش بدهکار است. در این حادثه (کرونا)، به معنای واقعی کلمه، جهاد عظیم خدایی در کشور به وجود آمد. این افتخارات باید ثبت شود و بماند.» بر همین اساس است که امروز «کرونانگاری» کاری خطیر و وظیفه‌ای تاریخی محسوب می‌شود.

برای جلوگیری از فراموشی این ابررخداد و ثبت تجربیات و خاطرات کم‌نظیر آن، انتشارات تلاوت آرامش وابسته به مؤسسۀ فرهنگی هنری خیبر، به‌عنوان ناشر تخصصی حوزه زن، خانواده، حجاب و سبک زندگی، با مشارکت مجمع ناشران انقلاب اسلامی اقدام به گردآوری و ثبت خاطرات روزهای کرونایی دختران و بانوان کشورمان در ۵ محور زیر کرده است. محورهای پنج‌گانه این فراخوان به این شرح است:

خاطرات زنان تطهیرکننده اموات کرونایی

خاطرات زنان کادر درمان و اورژانس

خاطرات زنان جهادگر در تولید و توزیع ملزومات و مواد ضدعفونی‌کننده

خاطرات زنان خانه‌دار در حفظ نشاط و آرامش خانوادگی

خاطرات مادران جهادگران کادر درمان و اورژانس

علاقه‌مندان برای شرکت در این مسابقه، خاطره‌نگاره‌های خود را به‌صورت مکتوب یا فایل صوتی به @l_fereshtegan در یکی از پیام‌رسان‌های «بله»، «سروش»، «ایتا»، یا به شماره ۰۹۱۹۰۳۳۰۱۵۹ در «واتس آپ» یا به نشانی ایمیل fereshtegan۹۹@chmail.ir ارسال کنند.

خاطرات منتخب هیئت داوران، در قالب یک کتاب منتشر خواهند شد و به صاحبان خاطرات منتخب، یک نسخه از کتاب اهدا می‌شود. همچنین به سه خاطره برگزیده هیئت داوران، کارت هدیه ۱۰ میلیون‌ریالی تعلق خواهد گرفت.

آخرین مهلت ارسال خاطره‌نگاره‌ها، سوم تیر همزمان با ولادت حضرت معصومه (س) در نظر گرفته شده است.