جهش تولید در محصولات کشاورزی خراسان جنوبی اولویت گروه های جهادی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی قاسمی پیش از ظهر شنبه در همایش آیین رسم هجرت و تقدیر از جهادگران عرصه کمک مومنانه و مبارزه با بیماری کرونا بیان کرد: حوادث سال جاری در غرب کشور رسالت گروه های جهادی را افزایش داد.

وی بیان کرد: گروه های جهادی طی چهارماه گذشته در چند عرصه اعم از همکاری با دانشگاه علوم پزشکی در ۱۰ حوزه، کمک به ناجا، فرمانداری ها و استانداری در پایش روستاها، گند زدایی اماکن عمومی به صورت شبانه روزی فعالیت داشتند.

سردار قاسمی با اشاره به اجرای رزمایش سلامت در سراسر استان، بیان کرد: در راستای اجرای این رزمایش گام های بزرگی در زمینه ارتقاء سلامت و بهداشت مناطق مخلتف به ویژه روستاها برداشته شد.

وی با بیان اینکه به مسائل مقابله بهداشتی و رزمایش کمک های مومنانه از سوی مردم به انقلاب اسلامی عزت داد، گفت: به دنبال فرمایشات رهبری پیرامون رزمایش کمک مومنانه، قرارگاه های رزمایش در تمام استان ها و خراسان جنوبی تشکیل شد.

سردار قاسمی با بیان اینکه برای این رزمایش خیزش عمومی، مردمی و انقلابی برای لبیک به رهبری شکل گرفت: خوشبختانه طی ماه های اخیر، راهبرد سپاه و بسیج در مورد خدمت گزاری و محرومیت زدایی توسعه بیشتری گرفته است.

وی جهش تولید در محصولات کشاورزی و توجه به شعار سال جاری را از اولویت های گروه جهادی دانست و افزود: همچنین در راستای محرومیت زدایی اقدامات بزرگی برداشته خواهد شد.