به گزارش خبرنگار مهر، آئین امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۶ تهران با مؤسسه فرهنگی هنری «آوازی نو» امروز شنبه بیست و چهارم خرداد ماه با حضور مدیران این دو مجموعه دانشگاهی و موسیقایی برگزار شد.

نادر مشایخی آهنگساز و رهبر ارکستر و از مدرسان موسیقی دانشگاه علمی کاربردی، در ابتدای این نشست خبری با ابراز خرسندی از امضای این تفاهم‌نامه بیان کرد: ما در حوزه موسیقی با مشکلات زیادی رو به رو هستیم. یکی از این معضلات موضوع مدرک‌گرایی است که بر روی خروجی حوزه موسیقی بازدهی چندانی ندارد. زیرا تمام نکاتی که در دانشگاه‌ها موردبررسی و آموزش قرار می‌گیرند، متعلق به سال‌ها قبل بوده که دیگر به‌روز نیستند. این منابع از جهت غنای علمی نیز دچار ایرادها و معایب زیادی است که باید درباره همه آن‌ها بازنگری کرد.

این هنرمند موسیقی ادامه داد: متأسفانه کتاب‌های مرجع آموزش موسیقی در دانشگاه، به هیچ عنوان به‌روز نیستند و همین موضوع موجب بروز ضعف‌هایی شده که آثار موسیقایی را تبدیل به موسیقی‌های به اصطلاح فست فودی کرده که اصلاً به صلاح دانش آموزان و دانش آموختگان این چارچوب نیست.

این مدرس دانشگاه افزود: تمام تلاش من در دانشگاه علمی کاربردی این است که همه بچه‌ها با تمام وجودشان کار کنند و قطعاً این تلاش‌ها موجب می‌شود که موسیقی ایرانی در تمامی جوانب با پیشرفت‌های محسوسی رو به رو شده و تبدیل به یک جریان کاربردی در عرصه‌های هنری شود. این همان نکته‌ای است که در تفاهم نامه‌های این چنینی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

شناسایی استعدادها برای ورود به بازار کار

سوسن تقی‌پور مدیر مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۶ تهران نیز در ادامه این نشست رسانه‌ای گفت: فکر می‌کنم اجراهای مرکز آموزش علمی کاربردی واحد ۴۶ نشان داده که می‌تواند حوزه صنعت و هنر را به حوزه اشتغال پیوند دهد. ما در این زمینه کارهای زیادی را انجام داده‌ایم تا بتوانیم در رسالت شناساندن هنر در بازار کار فعالیت‌های متعددی را انجام دهیم. در این راه شناسایی درست استعدادها برای ورود به بازار کار و صنایع خلاق به ویژه حوزه موسیقی مهم‌ترین رویکرد ماست. کما اینکه اکنون برای وارد کردن موسیقی پاپ نیز موفق شدیم به این تفاهم‌نامه‌ای که امروز شاهد به امضا رسیدن آن هستیم، برسیم.

وی ضمن تشریح برنامه مرکز علمی کاربردی واحد ۴۶ به اضافه شدن رشته «آهنگسازی پاپ» در این مرکز دانشگاهی اشاره کرد و گفت: این رشته تاکنون در هیچ مرکز دانشگاهی تدریس نشده و ما تلاش کردیم تا به واسطه نیازی که در جامعه پیرامون موسیقی پاپ وجود دارد از طریق دانشگاه خودمان رشته «آهنگسازی پاپ» و کارشناسی «آواز ایرانی» را به تصویب برسانیم. این رشته‌ها از مهرماه سال جاری در دانشگاه ما آغاز می‌شود و این نکته را هم لازم است بگویم که برای به نتیجه رسیدن این شرایط، فشار زیادی را متحمل شدیم.

تقی پور افزود: آنچه موجب شد امروز شاهد به امضا رسیدن یک تفاهم‌نامه با جریان حرفه‌ای موسیقی پاپ کشور باشیم، نیاز بدنه حرفه‌ای به تحصیلات دانشگاهی افراد و اشتغال‌زایی برای دانشجویانی بود که بعد از فارغ‌التحصیلی دغدغه‌ای برای انجام کار نداشته باشند.

باید از ابتذال جلوگیری کنیم

سید حسن اردستانی مدیر مسئول مؤسسه فرهنگی هنری «آوازی نو» هم در این نشست تصریح کرد: از زمانی که ما مؤسسه آوازی نو را تأسیس کردیم رسالتی داشتیم که بتوانیم اولاً استعدادها را شناسایی کرده و بعد با ایجاد بسترهای مناسب آن‌ها را به سمت موسیقی صنعتی پیش ببریم. امروز قطعاً شرایط موسیقی در کشور ما دچار تغییراتی شده که می‌بایست با این شرایط فرهنگ‌سازی کرده و از ابتذال جلوگیری کنیم. به همین منظور با توجه به اینکه شناسایی استعدادها و آموزش آن‌ها برای ما از درجه بسیار مهمی برخوردار است، تصمیم گرفتیم با مرکز علمی کاربردی واحد ۴۶ وارد مذاکره شویم که نتیجه آن امضای این تفاهم نامه شد.

وی بیان کرد: این نگاه ما یک نگاه دغدغه‌مندی است که لزوم آموزش در موسیقی پاپ را برای ما بسیار با اهمیت جلوه‌گر می‌کند. ما امروز موسیقی به نام سرگرم‌کننده داریم که اگر بتوانیم این موسیقی را با مشورت کارگروه‌های دانشگاهی ترکیب کنیم قطعاً شرایطی پدید می‌آید که به موسیقی مبتذل ورود نکنیم. ما با این شرایط در تلاشیم تا نگاه شنیداری مردم را ارتقا دهیم و قطعاً با کارگروهی که اکنون با این تفاهم‌نامه آغاز می‌شود امیدوارم به اهداف خود برسیم. ما امروز وارد یک راه طولانی شده‌ایم که در بلندمدت باید نتیجه بدهد و من بسیار خوشحالم با راه اندازی رشته آهنگسازی موسیقی پاپ شرایط جدیدی برای این نوع دیدگاه پدید آمده است.

تشکیل کارگروه مشترک در حوزه‌های فرهنگی، طراحی برنامه‌های مشترک، ساخت تولید و تیزرهای تبلیغاتی کنسرت‌ها توسط دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی واحد ۴۶ و مشارکت در شناسایی و افراد مستعد در حوزه موسیقی به مؤسسه آوازی نو بخشی از مفاد این تفاهم‌نامه را تشکیل می‌دهند.

رهام هادیان عضو گروه ماکان نیز که در این نشست حضور یافته بود، توضیح داد: خیلی خوشحالم که اینجا هستم زیرا زمانی که در دانشگاه درس می‌خواندم فرصتی برای برگزاری این نشست‌ها نبود. به هر حال امروز دغدغه ارزشمندی پیش آمده که پتانسیل دانشجویان در رشته آهنگسازی پاپ به هدر نرود. بنابراین ایجاد چنین رشته‌های دانشگاهی بیش از هر زمان دیگری محسوس بود. من امروز خیلی خوشحالم که این مرکز دانشگاهی توانسته شروع کننده جریانی باشد که قبلاً آرزوی تک‌تک ما در دوران دانشگاهی بود.

وی ادامه داد: همه دغدغه دانشجو این است که پس از فارغ‌التحصیلی دغدغه کار داشته باشد و من امروز با تمام وجودم اعلام می‌کنم از این پس هر کاری از دستم برآید در این راه انجام خواهد داد. چرا که این شرایط موضوع مهمی است که باید زودتر از اینها به آن توجه می‌شد. خوشبختانه امروز این تفاهم‌نامه راه خوبی را باز کرده که امید دارم به نتیجه مطلوبی برسد.