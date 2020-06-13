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۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۱۱:۵۳

به صورت متمرکز؛

شبکه اینترنت ۱۵ روستای گلستان افتتاح شد

شبکه اینترنت ۱۵ روستای گلستان افتتاح شد

گرگان- پروژه شبکه اینترنت ۱۵ روستای گلستان به صورت متمرکز و ویدئو کنفرانس با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر شنبه به صورت ویدئو کنفرانس و متمرکز، با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، هزار و ۳۴ پروژه ارتباطی در کشور افتتاح شد که از این تعداد ۱۵ پروژه مختص روستاهای گلستان بود.

همزمان با افتتاح این طرح‌های اینترنتی، ۱۵ روستای گلستان هم به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند.

از این تعداد ۱۰ روستا فاقد پوشش با اعتبار چهار هزار و ۵۰۰ میلیون تومان به اینترنت متصل و شبکه اینترنت پنج روستا هم با اعتبار یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان ارتقا یافت.

با افتتاح این پروژه چهار هزار و ۳۶۸ خانوار متشکل از ۱۵ هزار و ۲۷۳ نفر از اینترنت بهره مند شدند.

هشت روستا در مراوه تپه، ۶ روستا در مینودشت و یک روستا در گالیکش به شبکه ملی اطلاعات پیوستند.

کد مطلب 4948175

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