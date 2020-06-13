کشف ۲۰۰ کیلوگرم خامه فاسد و غیربهداشتی در اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عادل منیر اظهار داشت: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پیشگیری از فعالیت‌های مجرمانه مخلان نظم، امنیت و آرامش عمومی، مأموران ایست و بازرسی اردبیل مغان یک دستگاه پژو پارس حامل خامه غیربهداشتی را توقیف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو ۲۰۰ کیلو گرم خامه فاسد و غیربهداشتی کشف و یک نفر در این رابطه دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل، ارزش محموله توقیفی را بنا به اظهار نظر کارشناسان ۱۰۰ میلیون ریال اعلام و تصریح کرد: متهم با تشکیل پرونده تحویل سازمان تعزیرات حکومتی اردبیل شد.