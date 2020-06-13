  1. استانها
  2. اردبیل
۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۱۲:۱۶

کشف ۲۰۰ کیلوگرم خامه فاسد و غیربهداشتی در اردبیل

کشف ۲۰۰ کیلوگرم خامه فاسد و غیربهداشتی در اردبیل

اردبیل- فرمانده انتظامی مرکز استان اردبیل از کشف ۲۰۰ کیلوگرم خامه فاسد و غیربهداشتی در ایست و بازرسی اردبیل ـ مغان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عادل منیر اظهار داشت: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پیشگیری از فعالیت‌های مجرمانه مخلان نظم، امنیت و آرامش عمومی، مأموران ایست و بازرسی اردبیل مغان یک دستگاه پژو پارس حامل خامه غیربهداشتی را توقیف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو ۲۰۰ کیلو گرم خامه فاسد و غیربهداشتی کشف و یک نفر در این رابطه دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل، ارزش محموله توقیفی را بنا به اظهار نظر کارشناسان ۱۰۰ میلیون ریال اعلام و تصریح کرد: متهم با تشکیل پرونده تحویل سازمان تعزیرات حکومتی اردبیل شد.

کد مطلب 4948206

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها