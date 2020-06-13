مبارزه با ملخ صحرایی در ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی جنوب کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، کیخسرو چنگلوایی خاطرنشان کرد: این آفت که از نظر سازمان جهانی فائو مخرب‌ترین حشره در جهان است و با مبارزه به موقع از بروز خسارت جلوگیری به عمل آمده است.

وی گفت: تا به امروز در ۲۲ استان کشور در سطح یک میلیون و ۸۶۲ هزار هکتار مبارزه با آفت سن گندم انجام و از خسارت به مزارع جلوگیری شده است.

چنگلوایی یادآور شد: سازمان حفظ نباتات کشور علیرغم وجود مشکلات عدیده تحریم در زمینه تدارک آفت‌کش‌ها اقدامات مناسبی انجام داده و موفق شده است آفت کش مورد نیاز کشور را تدارک و تأمین کند.

وی تصریح کرد: تنوع بخشی به سبد آفت‌کش کشور و حرکت به سوی ثبت و استفاده از سموم کم خطر به جای سموم پرخطر و متوسط خطر و همچنین استفاده و ثبت عوامل بیولوژیک و افزودن این عوامل به سبد آفت کش‌های کشور از دیگر اقدامات سازمان حفظ نباتات است.