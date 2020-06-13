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۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۱۲:۳۷

مبارزه با ملخ صحرایی در ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی جنوب کشور

مبارزه با ملخ صحرایی در ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی جنوب کشور

رئیس سازمان حفظ نباتات اعلام کرد : عملیات مبارزه با آفت ملخ صحرایی تاکنون در سطح حدود ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی مرتعی و منابع طبیعی در ۹ استان جنوبی کشور انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، کیخسرو چنگلوایی خاطرنشان کرد: این آفت که از نظر سازمان جهانی فائو مخرب‌ترین حشره در جهان است و با مبارزه به موقع از بروز خسارت جلوگیری به عمل آمده است.

وی گفت: تا به امروز در ۲۲ استان کشور در سطح یک میلیون و ۸۶۲ هزار هکتار مبارزه با آفت سن گندم انجام و از خسارت به مزارع جلوگیری شده است.

چنگلوایی یادآور شد: سازمان حفظ نباتات کشور علیرغم وجود مشکلات عدیده تحریم در زمینه تدارک آفت‌کش‌ها اقدامات مناسبی انجام داده و موفق شده است آفت کش مورد نیاز کشور را تدارک و تأمین کند.

وی تصریح کرد: تنوع بخشی به سبد آفت‌کش کشور و حرکت به سوی ثبت و استفاده از سموم کم خطر به جای سموم پرخطر و متوسط خطر و همچنین استفاده و ثبت عوامل بیولوژیک و افزودن این عوامل به سبد آفت کش‌های کشور از دیگر اقدامات سازمان حفظ نباتات است.

رئیس سازمان حفظ نباتات گفت: دستیابی به خودکفایی در تولید پروتئین هیدرولیزات با همکاری سه شرکت دانش بنیان با پیگیری و تأیید سازمان حفظ نباتات موجب شد که این فرآورده که مهمترین نهاده در کنترل مگس‌های میوه است به صورت کامل در داخل تولید و از واردات آن بی نیاز شدیم.
کد مطلب 4948243

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