به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حق‌پرست پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی دفتر خود ضمن بیان اینکه میامی بیشترین سهم را در سطح زیر کشت کلزا استان سمنان دارد، اظهار داشت: برداشت کلزا در میامی از امروز آغاز شد.

وی با اشاره به اینکه پیش‌بینی می‌شود یک هزار تن کلزا از کشاورزان این منطقه خریداری شود، تصریح کرد: عملیات برداشت کلزا تا ۱۰ تیر در میامی ادامه دارد و دو مرکز خرید در میامی و کالپوش برای خریداری این محصول ساماندهی شده است.

سرپرست اداره تعاون روستایی میامی با تأکید بر اینکه برداشت کلزا در بخش کالپوش از نیمه تیرماه آغاز می‌شود و تا پایان تیر به پایان می‌رسد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر برداشت این محصول در مناطق حومه‌ای میامی آغازشده است.

حق‌پرست پیگیری برای وصول مطالبات کشاورزان در حوزه خرید تضمینی را در دستور کار دانست و گفت: حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی ازجمله سیاست‌های مهم این سازمان در سال جاری است.