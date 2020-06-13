به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «فیچرنویسی برای روزنامه‌نگاران» نوشته شارون ویلر به‌تازگی با ترجمه علی‌اکبر قاضی‌زاده توسط انتشارات ثانیه منتشر و راهی بازار نشر شده است.

شارون ویلر، نویسنده کتاب از آن‌جایی که خود روزنامه‌نگار و مدرس این‌رشته است، چالش‌های یک روزنامه‌نگار در ارتباط با فیچرنویسی را کشف و درباره آن‌ها راهکارهایی داده است. علی‌اکبر قاضی‌زاده مترجم کتاب نیز مولف، روزنامه‌نگار و مدرس این‌رشته است که درباره کتاب و نویسنده‌اش نوشته است: «نویسنده کتاب، جنبه‌های مفید در آموزش فیچرنویسی را در این‌کتاب گرد آورده است. ویژگی کتاب، نگاه از روی زمین به این‌مهارت است. با زبانی نرم، انواع زمینه‌های فیچر، بایسته‌های این‌مهارت و راه‌های رسیدن به نتیجه را توضیح داده است. به دست‌دادن نمونه‌های بد و خوب از فیچرنویسی، کار فیچرنویسان موفق و آنچه باید در فیچرنویسی رعایت شود، امتیاز مهم کتاب است.»

در این‌کتاب درباره انواع مطالب غیرخبری رسانه‌ها (اعم از سنتی و فضای مجازی) سخن گفته شده و تکنیک‌های لازم برای تهیه و تنظیم آن‌ها، برای روزنامه‌نگاران آموزش ارائه شده است.

نویسنده کتاب در مقدمه آن درباره فیچرنویسی، آورده است:

«پاس کوتاه و سردستی به این پرسش چنین می‌تواند باشد: هر متن غیر خبری! اما وقتی در مضمون روزنامه‌ها و مجله‌ها دقیق می‌شویم در این پاسخ تردیدهایی بروز می‌کند: آیا این اصل جدول کلمات را هم در بر می‌گیرد؟‌ گفتارهای تلویزیونی چه؟ آیا تابلوی نتایج باشگاه‌های فوتبال هم فیچر است؟ آیا شرح حال یک ورزشکار سنگین وزن و نامدار یا رسوایی‌های فلان خواننده پاپ هم شامل این تعریف می‌شود؟

نکته مهم این است: نگارش فیچر، چه هدفی را دنبال می‌کند؟ هدف فیچر، سفر به سرزمین‌هایی است که هرگز ندیده‌ایم. می‌خواهیم به مخاطب فرصت کشف فضاهایی را بدهیم که جاذبه دارد. می‌خواهیم به گوشه‌های ناشناخته زندگی چهره‌های مشهور سرک بکشیم و ببینیم آنان چگونه برای خودشان کسی شده‌اند. میخواهیم با برملا کردن پیامدهای ویرانگر حکم یک دادگاه، احساسات مخاطب را تحریک کنیم. میخواهیم رویکردی پیچیده را به یاری قلم یک نویسنده توانا به مخاطب توضیح دهیم.»

گفت‌وگو با فیچرنویسان در زمینه‌های مختلف درباره تجربه‌ها، نظرها، پیشینه و توصیه‌های آنان از جمله مطالب تشکیل‌دهنده این‌کتاب هستند.

این‌کتاب با ۲۱۸ صفحه و قیمت ۳۰ هزار تومان منتشر شده است.