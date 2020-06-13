به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن درویشیان در دیدار با مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران و نمایندگان شهرک‌های صنعتی استان با اشاره به شعار سال «جهش تولید» گفت: نشست حاضر در راستای حمایت سازمان بازرسی کل کشور از تولیدگران کشور است و این اطمینان را می‌دهم که سازمان بازرسی از هیچ کمک و پیگیری درباره رفع موانع تولید دریغ نمی‌کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: امروز «حمایت از تولید» نه‌تنها یک تکلیف قانونی و حجت شرعی، ملی و مورد تأکید مقام معظم رهبری است بلکه یک ضرورت انکارناپذیر است که اگر تولید به سامان نرسد، ما در حوزه‌های دیگر مانند اشتغال و ازدواج هم دچار مشکل می‌شویم و بسیاری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از مشکلات حوزه تولید است.

درویشیان همچنین بعد از شنیدن سخنان و دغدغه‌های صنعتگران و تولیدکنندگان استان تهران بر ادامه نشست‌های مشترک سازمان بازرسی و نمایندگان شهرک‌های صنعتی تأکید کرد و گفت: ضرورت دارد در کارگروه مشترکی با حضور بازرس کل استان تهران و بخش‌های مرتبط در مرکز مانند بازرسی نیرو، صمت، مالیات و محیط‌زیست مشکلات این قشر از تولیدکنندگان بررسی و پیگیری شود؛ بنابراین مواردی که در این نشست مطرح شد و احیاناً موارد دیگر به‌صورت مکتوب و مستند به بازرس کل استان تهران ارائه‌شده و با حضور ۲ نفر از نمایندگان شهرک‌های صنعتی بررسی شود.

وی گفت: سازمان بازرسی بخشی از مشکلات تولیدکنندگان که مربوط به قوانین و مقررات است و نیاز به اصلاح و بازنگری دارد را سال‌ها پیگیری کرده است. به‌عنوان‌مثال قانون ارزش‌افزوده دارای اشکالات جدی است و سازمان نیز بر اشکالات آن اشراف داشته و پیگیر جدی رفع آن‌ها است که در مجلس هم مطرح است. درباره قانون هوای پاک و کمیسیونی که در این رابطه تشکیل شده، سازمان مکرر گفته ضرورت ندارد همه موارد به کمیسیون ارجاع داده شود. بلکه این وظیفه سازمان محیط‌زیست است که موارد را بررسی و چنانچه مشکلی وجود نداشت، مجوز تولید را صادر کند. اتفاقاً این کمیسیون برای تسهیل کار تولید وضع‌شده ولی ظاهراً خودش به مشکل تبدیل‌شده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد عمدتاً نحوه اجرای این کمیسیون ایراد دارد و نه خود قانون.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه به مشکلات زیرساختی شهرک‌های صنعتی مانند دسترسی، آب و برق و … اشاره کرد و گفت: این موارد را به‌طور مصداقی و مشخص در کارگروه مشترک مطرح کنید تا بررسی و در جهت رفع آن‌ها اقدام شود.

وی همچنین درباره مشکل یکی از تولیدکنندگان مبنی بر اینکه بانک‌ها از دریافت سند کارخانه به‌عنوان وثیقه خودداری می‌کنند هم گفت: اتفاقاً این‌که سند آن واحد تولیدی یا کارخانه به‌عنوان وثیقه تسهیلات بانکی در نظر گرفته شود یک تکلیف قانونی است، مگر آنکه میزان تسهیلات دریافتی بیش از قیمت ارزش‌گذاری شده بر آن سند باشد؛ اما اینکه بانک به این بهانه که سند ملکی در تهران در صورت تعویق بازپرداخت تسهیلات، سهل‌الوصول‌تر از سند واحد تولیدی و کارخانه است، غیرقابل‌پذیرش است.

درویشیان با اشاره به بخشی از سخنان مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران مبنی بر افتتاح قریب‌الوقوع هزار طرح نیمه‌تمام صنعتی از وی خواست اهتمام و تمرکز خود را بر حل مشکلات واحدهای تولیدی فعال بگمارد و آن را در اولویت دستور کار خود قرار دهد.

در بخشی از این نشست ابراهیم شاهرخیان بازرس کل استان تهران طی سخنانی گفت: نگاه قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور در دوره جدید این است که در کنار برخورد جدی با هرگونه فساد، رانت‌خواری، سودجویی و مقابله با بسترهای فساد، سیاست محوری حمایت جدی و قاطع از فعالان و بازیگران بخش اقتصاد و صنعت کشور را در دستور کار قرار دهد.

وی ادامه داد: در سالی که به‌عنوان «جهش تولید» نام‌گذاری شده است و در زمانی که جنگ اقتصادی همه‌جانبه علیه کشور ما به راه افتاده است، سازمان بازرسی کل کشور این آمادگی را دارد تا بتواند هرگونه ضوابط و دستورالعمل‌هایی که برای فعالیت بخش‌های اقتصادی کشور اخلال ایجاد می‌کند را رفع کند.

وی یکی از بخش‌های مهم و نقش‌آفرین در اقتصاد را شهرک‌های صنعتی عنوان کرد و گفت: در تهران ۱۹ شهرک صنعتی دولتی با ۵۸۰۰ واحد صنعتی فعال و ۱۳ شهرک صنعتی خصوصی با ۳۵۵۰ واحد صنعتی فعال در فضای مساحتی نزدیک به ۱۵ هزار هکتار وجود دارد که نزدیک به ۴۰۰ هزار فرصت شغلی مستقیم در این شهرک‌های صنعتی ایجاد شده است و ما بر این اعتقادیم که این پتانسیل و ظرفیت وجود دارد که تا ۲ برابر این آمار هم محقق شود. ولی نیاز است یکسری بسترها مهیا شود و یک سری بروکراسی که باعث یاس و ناامیدی فعالان اقتصادی می‌شود، برطرف شود.

شاهرخیان گفت: البته ممکن است برخی سودجویی‌ها در همین شهرک‌های صنعتی باشد ولی تعامل و ارتباط بیشتر با تولیدکنندگان و آشنا شدن با نیازها و چالش‌های تولیدکنندگان باعث می‌شود که ما به فعالان واقعی این بخش کمک جدی‌تری کرده و با آنان که قصد سوءاستفاده از ظرفیت‌های شهرک‌های صنعتی را دارند، برخورد قانونی انجام دهیم.

همچنین در این نشست صابر پرنیان رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران با ابراز رضایت از فضای شکل‌گرفته در قوه قضائیه مبنی بر حمایت از تولید و با اشاره به موانع تحقق شعار سال یعنی «جهش تولید» گفت: در استان تهران، بستر را برای ایجاد ۴۰۰ هزار شغل مستقیم فراهم کرده‌ایم که این ظرفیت می‌تواند به یک‌میلیون شغل هم برسد.

وی با اشاره به اینکه یکی از هدف‌گذاری‌های شهرک‌های صنعتی استان تهران، بهره‌برداری از هزار طرح صنعتی نیمه‌تمام است گفت: فروردین و اردیبهشت سال ۹۸ ما تنها یک قرارداد سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی منعقد کرده‌ایم ولی امسال علی‌رغم محدودیت‌هایی که در خصوص کرونا ایجادشده، توانستیم در فروردین و اردیبهشت امسال، ۱۸۶ قرارداد سرمایه‌گذاری منعقد کنیم تا بخش خصوصی وارد بحث تولید شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران در ادامه به بیان مشکلات اساسی در خصوص فعالیت شهرک‌های صنعتی استان تهران پرداخت و از سازمان بازرسی درخواست کرد که به این موضوعات ورود کند.

در این نشست اشکان میرمحمدی بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت و فتح‌الله طلوعی سرپرست بازرسی امور نیرو و ارتباطات و بازرسان این دو حوزه نیز حضور داشتند.