به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، برای ارائه گزارشی از وضعیت فرهنگی اجتماعی کشور در صحن علنی مجلس حضور می‌یابد.

بر این اساس، گزارش رئیس سازمان تبلیغات اسلامی درباره چالش‌های فرهنگی کشور در حوزه عملکرد آن سازمان (اجرای بند ۸ ماده ۲۲ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) در جلسه روز یکشنبه مجلس بررسی می‌شود.

پیش از این ۱۵۰ نماینده مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی، از اقدامات رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در خصوص بازگشایی اماکن مذهبی و مساجد قدردانی کرده بودند.

گفتنی است، در طول تاریخ مجلس شورای اسلامی برای نخستین بار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی برای ارائه گزارش به صحن علنی مجلس دعوت می‌شود.