شرایط کرونایی نشان داد که توان فرهنگی کشور بسیار قوی است

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین جلسه ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور عصر امروز (شنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به آثار و پیامدهای اقتصادی و فرهنگی شیوع کرونا در همه کشورها و ایجاد تغییراتی در سبک زندگی مردم گفت: شرایط کرونایی نشان داد که توان فرهنگی و انسجام داخلی در کشور بسیار قوی است و همراهی و تعامل مردم در رعایت پروتکل‌های بهداشتی و ایجاد فاصله اجتماعی به خصوص بیرون نرفتن مردم از خانه در روز سیزده فروردین که از سنت‌های دیرینه مردم ایران است، به نمایش گذاشته شد.

جهانگیری با یادآوری اینکه کرونا همچنان ویروسی ناشناخته است و تاکنون هیچ توفیقی برای تولید واکسن قطعی آن حاصل نشده، گفت: کرونا همه ابعاد زندگی انسان از موضوع سلامت تا مسائل اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به بالا بودن آمار ابتلاء و مرگ و میر در کشورهای پیشرفته خاطرنشان کرد: با اینکه تصور می‌شد این کشورها به جهت زیرساخت‌های سلامت و بهداشت و درمان از جایگاه خوبی برخوردار هستند و سرانه تعداد تخت‌های بیمارستانی در این کشورها بالا است اما وقتی میزان تلفات را بررسی می‌کنیم، مشخص می‌شود که آثار ویروس کرونا در این کشورها جدی تر است.

جهانگیری ادامه داد: با همکاری‌های کم نظیری که از سوی مردم ایران مشاهده شد و با رعایت فاصله اجتماعی، خوشبختانه روند پرشتاب شیوع کرونا در کشور کنترل شد اما این نگرانی همچنان وجود دارد که در صورت عدم رعایت فاصله اجتماعی و شکل گیری اجتماعات در کشور، روند شیوع بیماری دوباره صعودی شود.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه شیوع کرونا تقریباً اقتصاد همه کشورها ر ا نیز تحت تأثیر قرار داده است، خاطرنشان کرد: گفته شده است که پیامدهای اقتصادی کرونا از رکود اقتصادی سال ۱۹۳۰ میلادی نیز بیشتر است و عده‌ای معتقدند که در یکی دو قرن اخیر هیچ پدیده‌ای نتوانسته اقتصاد دنیا را تا این اندازه تحت تأثیر قرار دهد.

جهانگیری ادامه داد: برخی کارشناسان اعلام کرده بودند که رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۰ به حدود منفی سه درصد خواهد رسید که در اظهارنظر اخیر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی رشد منفی هفت درصد برای اقتصاد جهانی پیش بینی شده است.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به افزایش تعداد بیکاران در کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا افزود: آمریکا اعلام کرده است که بیش از ۴۰ میلیون نفر در این کشور بیکار شده و برای دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کرده اند.

جهانگیری اضافه کرد: برخی کارشناسان نیز معتقدند که شیوع کرونا ممکن است حتی در نظم جهانی هم تغییر و تحولاتی ایجاد کند و ما به عنوان کشوری که دارای تمدن شناخته شده هستیم باید بیشتر به ابعاد و پیامدهای فرهنگی کرونا بپردازیم.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه با قدردانی از عملکرد خوب جامعه پزشکی و کادر درمانی کشور در مقابله با کرونا خاطرنشان کرد: در روزهای نخست شیوع کرونا با وجود کمبود تجهیزات حفاظت شخصی برای کادر درمان مواجه بودیم اما جامعه پزشکی و کادر درمانی کشور با تأسی از فرهنگ ایثارگری و نوع دوستی به صحنه آمدند و با وجود کاستی‌ها، بحران تا حد زیادی کنترل شد که باید از همه این عزیزان قدردانی کرد.

جهانگیری افزود: همزمان با کادر درمانی کشور، صنعتگران وتولیدکنندگان نیز به صحنه آمدند و تولید ماسک، مواد ضدعفونی و تجهیزات درمانی مرتبط با کرونا ظرف مدتی کوتاه چند برابر شد که اتفاقی استثنایی بود و این درحالیست که در شرایط عادی برای راه اندازی یک واحد کوچک تولیدی ممکن است دو سال زمان برای پیگیری و فراهم آوری تجهیزات سپری شود.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تحت تأثیرقرار گرفتن بخش‌های فرهنگی وآموزشی کشور از شرایط کرونایی تصریح کرد: تقریباً از اسفند ماه سال گذشته همه مدارس، حرم‌ها، اماکن مقدس و دانشگاه‌ها تعطیل شد اما خوشبختانه با به کارگیری خلاقیت و ابتکار، ابزارهایی نظیر شبکه شاد برای استفاده دانش آموزان در فضای مجازی ایجاد شد و امروز حدود ۱۳ و نیم میلیون نفر از دانش آموزان عضو این شبکه هستند.

جهانگیری با تأکید بر اینکه تلاش دولت این بوده که جریان تولید علم و آموزش در کشور تعطیل نشود، گفت: برنامه‌های آموزشی هم در مدارس و هم در دانشگاه‌های کشور با استفاده از فضای مجازی ادامه پیدا کرد به گونه‌ای که برخی اساتید دانشگاه معتقدند که برای برگزاری کلاس‌های فضای مجازی باید میزان بیشتری انرژی برای مطالعه و تدریس صرف کنند.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه بخش زیادی از هنرمندان و فعالان صنایع دستی کشور توان ضعیف اقتصادی دارند، اظهار داشت: اخیراً جلساتی با اصحاب هنر و نیز با فعالان صنایع دستی برگزار شد و برخلاف تصور جامعه که وضع اقتصادی همه هنرمندان خوب است، گزارش‌ها در این جلسه بیانگر آن بود که قاطبه جامعه هنری کشور از جمله فعالان عرصه صنایع دستی، وضعیت اقتصادی چندان خوبی ندارند که حتماً باید مورد حمایت قرار گیرند.

وی با تأکید بر لزوم حضور نمایندگان تشکل‌های غیردولتی در جلسات سیاست گذاری و تصمیم گیری مرتبط با آنها، تصریح کرد: لازم است در جلساتی که مربوط به تصمیم گیری و تدوین اسناد در حوزه‌های فرهنگی و هنری نظیر موسیقی و سایر رشته‌های هنری است، نماینده‌ای از یکی از تشکل‌های هنری غیردولتی نیز حضور داشته باشد.

جهانگیری همچنین با اشاره به تلاش‌های صدا و سیما برای جبران تعطیلی برنامه‌های آموزشی و تعطیلی اماکن مذهبی، خاطرنشان کرد: رسانه ملی نیز در این مدت تلاش کرد بار زیادی از نیازهای آموزشی جامعه و برنامه‌های مذهبی را بر دوش بگیرد اما باید پذیرفت که ظرفیت صدا و سیما نیز محدود است و امکان جبران همه کمبودها از طریق رسانه ملی وجود ندارد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به ارزیابی‌های انجام شده و اعلام رضایتمندی مردم نسبت به اسفندماه، تصریح کرد: نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که میزان رضایتمندی مردم نسبت به عملکرد دولت بالا رفته و عدم رضایتمندی آنها نسبت به اسفند سال ۹۸ کاهش یافته و احساس جامعه این است که مسئولین در حال تلاش برای حل مشکلات آنها هستند.

جهانگیری با اشاره به اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سناریوهای مختلفی را برای شیوع احتمالی مجدد کرونا پیش بینی کرده است، گفت: وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم تحقیقات و فناوری و مراکز آموزشی کشور باید برای هر یک از این سناریوها برنامه داشته باشند و در صورت شیوع مجدد کرونا در پاییز، تدابیر لازم را از هم اکنون برای استمرار برنامه‌های آموزشی از طریق فضای مجازی اتخاذ کنند.

در این جلسه که وزرای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، علوم تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی نیز حضور داشتند، حجت الاسلام والمسلمین سیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارشی از پیامدهای فرهنگی کرونا ارائه کرد و گفت: به چالش کشیدن عبادات جمعی، آخرت گرایی و توجه به مرگ، افزایش تضادهای اجتماعی و تقویت ملی گرایی، تقویت پیوندهای عاطفی و روانی اعضای خانواده، غیرطبیعی سازی مسیر زندگی و پیامدهای روحی و روانی نظیر اضطراب از جمله پیامدهای فرهنگی کرونا بوده است.

وی همچنین گزارشی از مصوبات چهار جلسه پیشین ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور ارائه کرد و به تشریح اقدامات صورت گرفته در راستای ابلاغ این مصوبات به دستگاه‌های اجرایی پرداخت.

در ادامه این جلسه پیش نویس تعیین دستگاه‌های متولی و همکار تدوین اسناد ملی موضوع بند یک فصل هفت نقشه مهندسی فرهنگی کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد در جلسه‌ای با محوریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با مشارکت دبیرخانه ستاد، عضویت نماینده یکی از تشکل‌های غیردولتی در حوزه‌های فرهنگی و هنری و نیز با عضویت نماینده دستگاه‌های مرتبط، اسناد موسیقی، هنرهای تجسمی و مد و لباس تدوین شود.