۵ رسته شغلی جدید آسیب دیده از کرونا به ادارات مالیاتی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در بخشنامهای به ادارات امور مالیاتی فهرست ۵ رسته شغلی به فهرست مشاغل آسیب دیده از کرونا در راستای حمایت از صاحبان کسب و کارها ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۴ در اجرای مفاد بند ۴ مصوبات چهل و هفتمین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی و در راستای حمایتهای دولت از مشاغل آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا صادر شده است، فهرست ۵ رسته شغلی به شرح:
الف) مراکز تولید و عرضه گلهای زینتی
ب) مراکز تولید و عرضه ماهیان زینتی
ج) واحدهای پرورش مرغ مادر گوشتی
د) واحدهای پرورش مرغ مادر گوشتی
و) صنایع دستی و مراکز بوم گردی عشایری
که در اجرای مصوبات جلسه مورخ ۲۲ اردیبهشت ۹۹ کارگروه بررسی و مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، به عنوان کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع بیماری کوید -۱۹ شناخته شده و به فهرست مندرج در بخشنامه صدرالاشاره اضافه میشوند، جهت اطلاع و بهره برداری مقتضی اعلام میشود. لازم به ذکر است مودیان رستههای شغلی فوق، مشمول شرایط تبصره ۲ ماده یک بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۵۰۹ مورخ ۲۰ خرداد ۹۹ در ارتباط با بخشودگی جرایم مالیاتی خواهند بود.
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