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۲۷ خرداد ۱۳۹۹، ۱۴:۱۹

برای بهره مندی از حمایت های مالیاتی

۵ رسته شغلی جدید آسیب دیده از کرونا به ادارات مالیاتی اعلام شد

۵ رسته شغلی جدید آسیب دیده از کرونا به ادارات مالیاتی اعلام شد

سازمان امور مالیاتی فهرست ۵ رسته شغلی به فهرست مشاغل آسیب دیده از کرونا در راستای حمایت از صاحبان کسب و کارها را به ادارات مالیاتی استانها ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در بخشنامه‌ای به ادارات امور مالیاتی فهرست ۵ رسته شغلی به فهرست مشاغل آسیب دیده از کرونا در راستای حمایت از صاحبان کسب و کارها ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۴ در اجرای مفاد بند ۴ مصوبات چهل و هفتمین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی و در راستای حمایت‌های دولت از مشاغل آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا صادر شده است، فهرست ۵ رسته شغلی به شرح:

الف) مراکز تولید و عرضه گل‌های زینتی

ب) مراکز تولید و عرضه ماهیان زینتی

ج) واحدهای پرورش مرغ مادر گوشتی

د) واحدهای پرورش مرغ مادر گوشتی

و) صنایع دستی و مراکز بوم گردی عشایری

که در اجرای مصوبات جلسه مورخ ۲۲ اردیبهشت ۹۹ کارگروه بررسی و مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، به عنوان کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع بیماری کوید -۱۹ شناخته شده و به فهرست مندرج در بخشنامه صدرالاشاره اضافه می‌شوند، جهت اطلاع و بهره برداری مقتضی اعلام می‌شود. لازم به ذکر است مودیان رسته‌های شغلی فوق، مشمول شرایط تبصره ۲ ماده یک بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۵۰۹ مورخ ۲۰ خرداد ۹۹ در ارتباط با بخشودگی جرایم مالیاتی خواهند بود.

کد مطلب 4951169
سمیه رسولی

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