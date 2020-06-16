به گزارش خبرنگار مهر، امید بن عباس پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در نشست شورای ترافیک شهرستان دزفول که در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: دزفول یک شهرستان صنعتی، کشاورزی و گردشگری است که میزان تردد در آن بسیار بالاست اما با این وجود طرح‌های ترافیکی اجرا شده در این شهرستان کارشناسی و استاندارد نیست.

وی با تأکید بر اینکه طرح‌های ترافیکی در دزفول باید متناسب با توسعه شهرستان باشند، افزود: در مسیر ورودی شهرستان دزفول از سمت شوش موانع ترافیکی بسیار زیادی از قبیل سرعت‌گیر، سرعتکاه و دوربرگردان وجود دارد که به هیچ عنوان کارشناسی و ایمنی نیست و موجب آزار رانندگان و استهلاک خودروها می‌شوند.

سرپرست فرمانداری ویژه دزفول عنوان کرد: نباید به خاطر سهل‌انگاری، استاندارد و ایمنی جاده‌ها را نادیده بگیریم لذا انتظار این است که اعضای شورای ترافیک شهرستان دزفول به جای تصویب نصب سرعت‌گیرهای آزاردهنده که با کمترین هزینه و بدون زحمت قابل انجام است به دنبال تعریف و اجرای طرح‌هایی از قبیل تقاطع غیرهمسطح، کندرو، زیرگذر، روگذر و یا مسیرهای کنارگذر باشند.

بن عباس اضافه کرد: طرح‌های ترافیکی قدیمی و معمولی جوابگوی مشکلات ترافیکی و در شأن شهرستان دزفول نیست بنابراین باید بر روی مسیرهای دسترسی دزفول طرح مطالعاتی انجام شود و با اجرای طرح‌های مختلف از قبیل زیرگذر، روگذر و کندرو به سمت استانداردهای روز دنیا حرکت کرد.

وی در خصوص جاده حادثه‌خیز و پرتردد روبه‌روی شهر شمس‌آباد گفت: ایجاد گاردریل و نیوجرسی یک طرح قدیمی و بی خروجی است که دردی از ترافیک این نقطه دوا نمی‌کند اما به عنوان مثال می‌توان در این جاده یک زیرگذر احداث کرد چرا که چنین طرح‌هایی می‌توانند ظرفیت اقتصادی نیز داشته باشند.

سرپرست فرمانداری ویژه دزفول با تأکید بر لزوم افزایش استاندارد جاده‌ای در دزفول، تصریح کرد: باید طرح‌هایی در حوزه ترافیک این شهرستان اجرا شود که هم در دراز مدت تا سال‌های متمادی کارایی داشته باشند و موجب آسایش و رضایت مردم باشند و هم اینکه با توجه به ظرفیت شهرستان احداث شوند و منفعت اقتصادی داشته باشند.

بن عباس با بیان اینکه باید فرهنگ ترافیکی در دزفول ارتقا یابد، افزود: وجود سرعت‌گیرهای متعدد در دزفول نشان‌دهنده فرهنگ ترافیکی پایین است و آنچه تاکنون در مسیرها، جاده‌ها و خیابان‌های دزفول اجرا شده است، قابل‌قبول و کارشناسی نیست.

وی خواستار اهتمام و به‌کارگیری ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان به منظور ارائه راه حل و رفع مشکلات ترافیکی این شهرستان شد و گفت: اعضای شورای ترافیک خلاقیت و ایده‌های نو به خرج دهند چرا که نصب و احداث چند سرعت‌گیر و سرعتکاه کار چندان شاخصی نیست لذا از این پس با طرح‌های کارشناسی، استاندارد و مفید در جلسه حاضر شوند از سویی لازم است دبیرخانه شورای ترافیک فعال‌تر شود.

بن عباس با انتقاد از کوتاهی و کم‌کاری مدیر راهداری دزفول در اجرای وظایف و طرح‌های محول شده، تأکید کرد: یک مدیر به جای شعار و بهانه باید از هر طریقی به دنبال جذب اعتبار و اجرای طرح‌های کارشناسی باشد اما اداره راهداری به هیچ عنوان عملکرد قابل قبولی در این مدت نداشته است و به هیچیک از وظایف و طرح‌های محول شده عمل نکرده است.

وی با بیان اینکه با هیچ مدیری تعارف نداریم، عنوان کرد: در صورتی که مدیر راهداری نتواند طرح‌های محول شده از قبیل جاده شوش به دزفول به ویژه نقطه ۳ راه منتظری و پل حمید آباد، جاده گاومیش آباد و جاده بن جعفر را ظرف مدت کوتاهی به نتیجه برساند دیگر قادر به ادامه همکاری با وی نخواهیم بود.

سرپرست فرمانداری ویژه دزفول در پایان گفت: جلسه شورای ترافیک باید محلی برای مشورت و برنامه‌ریزی در خصوص طرح‌های مطالعاتی و کارشناسی باشد و تمامی موضوعات کم‌اهمیت و ساده ابتدا باید در دبیرخانه شورای ترافیک به نتیجه برسد لذا مسئولان به دنبال مطالعه و برنامه‌ریزی برای اجرای طرح‌های استاندارد و به روز باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، پیگیری و اقدام عاجل از سوی اداره راه و شهرسازی در زمینه تعریض و آسفالت جاده روبه‌روی شهرک محمد بن جعفر پیگیری، تهیه طرح مطالعاتی در محدوده روستای قلعه ربع تا کوی قلعه سید توسط اداره راهداری، تهیه طرح مطالعاتی در زمینه جمع‌آوری گاردریل و اجرای جدول‌بندی در جاده شمس آباد توسط شهرداری این شهر، ارائه راهکار و طرح‌های اجرایی برای رفع نواقص و مشکلات جاده‌های برون‌شهری به دبیرخانه شورای ترافیک توسط پلیس راه، نصب دوربین کنترل سرعت از سوی شهرداری در محور دزفول به اندیمشک با اولویت اجرا توسط پلیس راهور از جمله مهم‌ترین مصوبات نشست شورای ترافیک شهرستان دزفول بود.