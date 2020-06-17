ضرورت افزایش کیفیت و برند سازی محصولات کشاورزی گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح امروز (چهارشنبه) در دیدار با مدیران جهاد کشاورزی در استانداری گیلان با بیان اینکه کشاورزی مهمترین مؤلفه استقلال اقتصادی هر کشوری است، اظهار کرد: تمام بخشهای فعال در هر جامعهای متأثر از فعالیتهای بخش کشاورزی است.
وی با اشاره به مشکلات و موانع موجود در بخش کشاورزی و با تأکید بر بهره گیری از دانش روز و فناوریهای جدید برای ارتقای کمی و کیفی فعالیتهای این بخش، افزود: برای توسعه بخش کشاورزی باید به بهره گیری از توان شرکتهای دانش بنیان و تکمیل زنجیره تولید محصولات کشاورزی توجه شود.
زارع در ادامه به ظرفیتهای بالای استان گیلان در بخش کشاورزی و جایگاه تولیدات آن در کشور اشاره کرد و گفت: وجود مراکز تحقیقاتی برخی محصولات در استان گیلان نشان دهنده این ظرفیت بوده که باید از آنها استفاده شود.
وی با اشاره به اینکه این مراکز باید با تحقیق و پژوهش زمینه بومی سازی فناوریهای روز دنیا را فراهم کنند، تصریح کرد: مراکز تحقیق باید به گونهای عمل کنند تا با جلب اعتماد کشاورزی زمینه ساز ورود علم به زمینهای کشاورزی شوند.
استاندار گیلان به حمایتهای دولت از بخش کشاورزی اشاره و بیان کرد: در استان گیلان شاهد اجرای طرحهای خوبی با حمایتهای دولت در بخش کشاورزی هستیم که نمونه بارز آن طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری است.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به آموزش کشاورزی و آشنایی آنها با روشهای جدید کار، گفت: باید محصولات تولید شده در استان در بخش کشاورزی را معرفی کرده و به توسعه و تقویت صنایع بسته بندی و همچنین برند سازی محصولات گیلانی اهتمام ویژه ای داشته باشیم.
زارع با بیان اینکه توجه به افزایش کیفیت و برند سازی محصولات کشاورزی گیلان نگاه مصرف کنندگان داخلی را به این محصولات جلب میکند، ادامه داد: در این بخش نیازمند فرهنگ سازی به وسیله رسانهها و بهره گیری از ظرفیتهای فضای مجازی هستیم.
وی با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان «جهش تولید» و با بیان اینکه باید از ظرفیتهای اقتصاد مقاومتی در توسعه و رشد بخش کشاورزی استفاده کنیم، ادامه داد: در همین راستا مسئولان این بخش بانک اطلاعاتی از پروژههای قابل واگذاری دست اجرای کشاورزی تهیه کرده تا بتوانیم گامهای خوبی در راستای بهره برداری از این پروژهها در استان برداریم.
استاندار گیلان با بیان اینکه این استان یکی از قطبهای اجرای طرح زراعت چوب است، گفت: باید با جذب سرمایه گذاری و تقویت این بخش مواد اولیه مورد نیاز برای بخش تولیدات چوبی را فراهم کرده و علاوه بر آن به حفظ و توسعه منابع طبیعی کمک کنیم.
وی توسعه پایدار بخش کشاورزی را زمینه ساز بهبود معیشت کشاورزان خواند و امنیت غذایی مردم را نیازمند عزم جدی عنوان کرد تا تولیدات پایدار برای نسلهای آینده حفظ شود.
زارع در ادامه به عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا و بازارهای کشورهای همسایه اشاره کرد و افزود: میتوانیم از ظرفیت این بازارها برای صادرات محصولات کشاورزی استفاده کنیم.
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