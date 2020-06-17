مبارزه با ملخ صحرایی در ۱۷۷ هزار هکتار از مراتع سیستان وبلوچستان

محمد علی نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با ورود موج سوم ملخ صحرایی به سیستان و بلوچستان، تاکنون ۱۷۷ هزار و ۱۲۷۹ هکتار از مراتع سیستان و بلوچستان علیه ملخ صحرایی سمپاشی شده است.

وی با اشاره به اینکه مبارزه با این آفت از ۵ آبان ماه سال گذشته با توجه به گزارش ارسالی از سازمان خواروبار کشاورزی (فائو) مبنی بر هجوم موج سوم دسته‌های ملخ در استان سیستان و بلوچستان آغاز شده است، افزود: ملخ یکی از مهمترین آفات عمومی است که در صورت عدم کنترل آفت خسارت جبران ناپذیری به محصولات زراعی و باغی وارد می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه کماکان کار مبارزه با ملخ‌های صحرایی مهاجر در ۱۵ شهرستان این استان ادامه دارد، بیان داشت: ۹۹ هزار و ۶۳ هکتار از سطح سمپاشی شده مراتع در جنوب سیستان و بلوچستان علیه ملخ پوره و ۷۸ هزار و ۶۴ هکتار علیه ملخ بالدار بوده است.

وی با اشاره به اینکه از کشاورزان عزیز خواهشمندیم در صورت مشاهده این آفت مراتب را به نزدیک ترین مرکز جهاد کشاورزی اطلاع رسانی کنند، تصریح کرد: شهرستان‌های نیکشهر، ایرانشهر و بمپور تاکنون بیشترین سطح مبارزه با این آفت را در سیستان و بلوچستان به خود اختصاص داده‌اند.

نیکبخت گفت: با توجه به اینکه ملخ‌های مهاجم، بال دار و نابالغ بوده و برای رشد و بلوغ مصرف غذایی بالایی دارند از این رو محصولات زراعی و باغی به خصوص نخیلات و مرکبات که سطح وسیعی از کشاورزی منطقه را به خود اختصاص داده‌اند، در معرض آسیب بوده که پایش های مستمر و مبارزه به موقع تاکنون باعث شده است که خسارتی به این بخش وارد نشود. َ