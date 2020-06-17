هشدار سوریان به احتمال بازگشت کشتی به دهه ۶۰

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون کشتی، حمید سوریان با بیان مطلب فوق، افزود: آمارهای موجود به ما نشان می دهد که جمعیت کشتی نسبت به دو دهه گذشته بسیار افت کرده و این موضوع بسیار نگران کننده است.

وی ادامه داد: اگر تدبیر و فکری برای وضعیت کشتی نکنیم، به دهه ۶۰ شمسی بر می گردیم که کشتی افت شدیدی داشت و شاهد تک مدال هایی مانند عسکری محمدیان، حسن محبی و مجید ترکان خواهیم بود.

سوریان تصریح کرد: مهمترین اولویت فدراسیون حفظ وضعیت موجود و در ادامه توسعه کشتی در کشور است که این کار نیازمند یک بودجه مناسب و حمایت سایر نهادها و سازمان ها است.

وی ادامه داد: البته نباید تمام نگاه ها به وزارت ورزش باشد. وزارت ورزش جزئی از کل است و باید بسیار کلان تر به کشتی نگاه شود.

سوریان با تأکید بر اینکه مردم باید واقعیت ها را در مورد کشتی بدانند، اظهار داشت: تمام تلاش خود را در فدراسیون کشتی می کنیم که وضعیت موجود را بهتر کنیم، اما اگر به کشتی نگاه درستی نشده و حمایت های لازم از نظر مادی و معنوی به آن نشود، در چندسال آینده قطعا دچار مشکل می شویم.

دارنده مدال های طلای المپیک و جهان در مورد سایر برنامه های فدراسیون کشتی تصریح کرد: اولویت اصلی ما اجرای عدالت و قانونمندی است تا حق کسی در کشتی ضایع نشود.

وی ادامه داد: به همین منظور به دنبال اجرای چرخه انتخابی تیم های ملی و در ادامه نیز قانونمند شدن سایر بخش های کشتی هستیم.

سوریان با تأکید بر اینکه باید به کسانی که حقشان است فرصت بدهیم تا بیایند و کار کنند گفت: در فدراسیون کشتی به کار تیمی اعتقاد داریم و مطمئنیم که اگر از مهره هایی که خوبند در جایی که باید استفاده کنیم، باری از فدراسیون برداشته می شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: باید طوری عمل کنیم که عدالت رعایت شود، همه چیز بر اساس قانون انجام شده و به صورت شخصی در موارد ورود نکنیم تا خیالمان از این بابت راحت باشد که نفرات بر اساس عدالت انتخاب می شوند. اگر حق به حق دار برسد و عدالت انجام شود، قطعا خدا در بحث نتیجه هم کمک می کند.