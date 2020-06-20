شناسایی ۶۳ هزار هکتار اراضی آلوده به ملخ های صحرایی در نهبندان

به گزارش خبرنگار مهر، طبیعت خراسان جنوبی از سال‌ها پیش با مشکلاتی اعم از خشکسالی، کمبود باران، گرد و غبار، زلزله و سیل مواجه بوده و امروز هم نوبت به ملخ‌های صحرایی رسیده است.

ورود این مهمان ناخوانده به برخی از شهرستان‌های خراسان جنوبی باعث راه افتادن بحث و جدل‌های زیادی شده و شرایط نامطلوبی پی روی مزارع و مراتع این نقاط به جا گذاشته است.

اگرچه مسئولان راه مبارزه را پیش گرفته‌اند اما کمبود تجهیزات و سطح بالای آلودگی‌ها نمی‌تواند پاسخگوی این اقدامات باشد و نیازمند توجهی ویژه از مقامات بالادستی است.

فرماندار نهبندان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به هجوم ملخ‌های صحرایی به مزارع و مراتع نهبندان بیان کرد: در حال حاضر ۶۳ هزار هکتار آلوده به ملخ‌های صحرایی شناسایی شده است.

مجید بیکی ادامه داد: علی رغم این سطح گسترده، با توجه به شرایط و امکانات موجود تاکنون تنها در سطح ۲۵ هزار هکتار مبارزه انجام شده است.

وی با بیان اینکه گرمای بیش از حد هوا کار مبارزه را برای نیروهای انسانی دشوار می‌کند، افزود: همچنین امکانات در حدی نیست که بتوان با همه کانون‌ها مبارزه کرد.

بیکی با تاکید بر اینکه موضوع ملخ‌های صحرایی باید استانی دیده شود، اظهار کرد: امکانات شهری کفاف مبارزه با این همه آفت را نمی‌دهد.